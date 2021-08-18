بـ«شروط واحترازات».. عودة الطلاب للمدارس في السعودية

يعود طلاب المدارس الثانوية والمدارس الإعدادية في السعودية، إلى الدراسة 29 أغسطس الجارى، حاملين الأقنعة وحزم المطهرات للوقاية من وباء كورونا كإضافات جديدة لمتطلبات مدرستهم، لكن العودة إلى الفصل الدراسي لها شروط، حيث أنه: فقط الطلاب الذين تلقوا جرعات اللقاح أو تعافوا من عدوى كورونا وتلقوا جرعة واحدة على الأقل يمكنهم العودة إلى المدرسة وفقا لموقع «عرب نيوز» السعودى.

وأضاف الموقع: لن يُسمح للطلاب في المرحلة الابتدائية ومرحلة ما قبل المدرسة بالعودة حتى يتم الحصول على ما يعرف بالمناعة الجماعية للسعوديين بنسبة 70%، من خلال استكمال الجرعات أو التحصين الكامل.

واتخذت وزارة الصحة خطوات لضمان أن تكون حماية صحة الطلاب أولوية قصوى، مع الحفاظ أيضًا على التقدم التعليمي، حيث عملت السلطات على تسهيل الأمر على الأباء لتسجيل أطفالهم في لقاح كورونا، ولإداريي المدارس لتتبع البيانات وعرضها، بما في ذلك الصحة والتطعيم والعدوى للطلاب والموظفين من خلال تطبيق «توكلنا».

ويعرض قسم «نحن نتعلم بحذر»، في التطبيق تفاصيل مثل: عدد الطلاب والموظفين الذين اتصلوا بأفراد مصابين وعدد المصابين وعدد الذين تم تطعيمهم، بينما تعمل المملكة العربية السعودية على تسريع حملة التطعيم ضد فيروس كورونا على مستوى البلاد في إطار جهود الرياض لعودة التعليم والحج والعمرة وإحياء السياحة واستضافة الأنشطة الرياضية والترفيهية التي تشكل حجر الأساس لبرنامج «رؤية 2030» الهادف لتنويع الاقتصاد المحلي.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية في وقت سابق: إنه تم إعطاء أكثر من 29 مليون جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا لسكان المملكة، وفقا لتقرير نشرته وكالة «فرانس برس»، بينما قررت السعودية صرف مبلغ 500 ألف ريال «133 ألف دولار»، لأسر المتوفيين من موظفي وزارة الصحة السعودية جراء وباء فيروس كورونا، منذ تسجيل أول إصابة في المملكة في مارس 2020.