استقرار أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء في الأسواق

سجل سعر حديد التسليح، اليوم الأربعاء 18 أغسطس 2021، استقرارا فى السوق المحلية مدعومًا بتراجع أسعار الخامات العالمية، فيما شهد سعر الأسمنت استقرارًا أيضا بالأسواق المحلية، حيث شهد سعر خام الحديد تراجعا بداية من يوم الاثنين الماضى مدعوما بضعف الطلب وتراجع الاستيراد، كما انخفض سعر خام الحديد الأسترالى بنحو 62٪ نحو «7.5 دولار / طن»، ليصل إلى 163.25 دولار.

وفى سطور، ترصد «الوطن»، سعر طن حديد التسليح، اليوم الأربعاء 18 أغسطس بنحو:

- سجل حديد «عز» للتسليح سعر 14600 جنيه، ويعد الأعلى سعرًا بالمقارنة بباقي الشركات.

- شركة المصريين 14500 جنيه.

- شركة بشاي بـ14500 جنيه.

- شركة عطية بسعر 14300 جنيه.

- شركة العتال بـ14450 جنيهًا.

- شركة سرحان بسعر 14300 جنيه.

- شركة مصر استيل بسعر 14350 جنيهًا.

- شركة المراكبى 14300 جنيه.

- شركة العشرى 14300 جنيه.أسعار الخامات عالميا

بينما تراجعت أسعار الخامات عالميا، اليوم الأربعاء 18 أغسطس، ليباع خام الحديد بـ161.5 دولارا، وفحم الكوك بـ221.5 دولار، وخردة الصاج بسعر 455 دولارا، والبليت بـ650 دولارًا، وحديد التسليح بسعر 713 دولارًا، ولفائف الأسلاك تباع بـ835 دولارًا، والمسطحات بـ940 دولارًا.

أسعار الأسمنت اليوم

سجلت أسعار الأسمنت، اليوم الأربعاء 18 أغسطس استقرارا، حيث جاءت أسعار الأسمنت، على النحو التالي:

أسعار الأسمنت المسلح

- يباع الطن بـ960 جنيهًا بالشركة القومية للأسمنت.

ـ أسمنت سيناء يباع بسعر 870 جنيهًا.

أسمنت سيناء 425 يباع بسعر 860 جنيهًا للطن.

- المعلم يباع الطن بسعر 870 جنيهًا.

- أسمنت الصخرة يباع الطن بسعر 900 جنيه.

- أسمنت المصرى يباع الطن بسعر 900 جنيه.

- أسمنت حلوان يباع الطن بسعر 980 جنيهًا.

- أسمنت السويس يباع الطن بسعر 890 جنيهًا.

- أسمنت السويدي يباع الطن بسعر 920 جنيهًا.

أسمنت العسكري يباع الطن بسعر 860 جنيهًا.

- أسمنت السهم يباع الطن بسعر 880 جنيهًا.

أسعار الأسمنت المخلوط

- أسمنت النخيل يباع الطن بسعر 720 جنيهًا.

- أسمنت «إيه وان» يباع الطن بـ730 جنيهًا.

- أسمنت الواحة يباع الطن بسعر 769 جنيهًا.

- أسمنت السويدي يباع بسعر 758 جنيهًا.

أسعار الأسمنت الأبيض

- يباع أسمنت العادة بسعر 2500 جنيه للطن.

- أسمنت سوبر سيناء يباع الطن بسعر 2480 جنيهًا.

- أسمنت رويال العادة يباع الطن بسعر 2425 جنيهًا.

- أسمنت الواحة الأبيض 2425 جنيهًا.

أسعار الأسمنت المقاوم:

- أسيك سي وتر يباع الطن بسعر 900 جنيهات.

- السويس سي وتر يباع الطن بـ950 جنيهًا.

- السويدي المقاوم يباع الطن بـ950 جنيهًا.