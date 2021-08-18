السيطرة على حريقين في شقتين بالقاهرة والجيزة

تمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على حريق نشب في شقة بعزبة النخل في منطقة المرج بمحافظة القاهرة، أسفر عن إصابة 3 من أسرة واحدة.

واستدعت جهات التحقق خبراء المعمل الجنائي للمعاينة لبيان أسباب الحريق وموفاة النيابة بنتائج أعمال الفحص، حتى يتسنى لها استكمال إجراءاتها القانوية.

4 سيارات إطفاء سيطرت على الحريق

وأفادت تحريات المباحث، بأن الحريق نشب في شقة داخل عزبة المرج في القاهرة بسبب ماس كهربائي، حيث أن النيران أتت على محتوياتها وتسببت في إصابة 3 من الأسرة باختناق خلال محاولات إطفاء الحريق ونقلوا إلى المستشفى لإسعافهم وتماثلوا للشفاء بعد أن أجريت لهم الإسعافات الأولية.

وانتقلت 4 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق ونجحت في السيطرة على النيران قبل أن تمتد إلى الشقق المجاورة، وانتدبت جهات التحقيق خبراء المعمل الجنائي للمعاينة لبيان أسباب حريق شقة المرج، ورجعت المعاينة الأولية أن ماسا كهربائيا وراء الحادث.

حريق مدمر في شقة بالجيزة.. و6 سيارات إطفاء للسيطرة عليه

ونشب حريق داخل شقة في الجيزة بالمريوطية بالقرب من الطريق الدائري، نتج عنها تصاعد ألسنة اللهب بشكل كثيف ما أحدث حالة من الرعب بين الجيران الذين أسرعوا إلى الخروج من شققهم.

ووصلت قوات الدفاع المدني إلى المنطقة، ونجحت في السيطرة على النيران بعد أن دفعت بـ 6 سيارات إطفاء، وتبين أن النيران التهمت جميع محتويات الشقة، وتحرر محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة بالحادث.

خبراء الأدلة الجنائية

قررت النيابة انتداب خبراء الأدلة الجنائية المعاينة لبيان أسباب الحريق واستدعت سكان الشقة لسماع أقوالهم في الحريق، بعد أن تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران في غضون ساعة كاملة استخدمت خلالها قوات الدفاع المدني سيارات الإطفاء المدعومة بالسلالم الهيدرولكية.