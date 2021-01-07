السيطرة على حريق محدود في شقة سكنية بالمرج

سيطرت قوات الحماية المدنية في القاهرة، على حريق محدود شبّ في إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة المرج، ولم يسفر عن وقوع إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وجرى فرض كردون أمني حول العقار، ومحاصرة النيران قبل امتدادها.

بداية البلاغ

تلقى مدير إدارة الحماية المدنية بالقاهرة إخطارا من شرطة النجدة بنشوب حريق في شقة سكنية بدائرة قسم شرطة المرج.

الدفع بسيارة إطفاء

ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارة إطفاء، وبالانتقال والفحص تبيّن نشوب حريق محدود في شقة سكنية بالطابق الثالث، كائنة في عقار مكون من 4 طوابق، وجرى إعداد كردون حول العقار، ومحاصرة النيران خشية امتدادها إلى العقارات المجاورة والشقق السكنية الموجودة في ذات العقار.

ونجح رجال الحماية المدنية في السيطرة على النيران ومحاصرتها وإخمادها، وجرت عمليات التبريد لضمان عدم تجدد اشتعال النيران مره أخرى، وتبيّن أنّ الحريق لم يسفر عن خسائر أو إصابات بشرية، وأسفر عن بعض التلفيات بالشقة محل البلاغ، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

أنواع الحرائق وكيفية التعامل معها

بدوره، قال اللواء ممدوح عبدالقادر المدير الأسبق للحماية المدنية في القاهرة، إنّ الحرائق 4 أنواع وهي حرائق صلبة: مثل حريق الورق والخشب، حرائق سائلة: مثل حرائق البنزين والكيروسين، وحرائق غازية: مثل حريق الغاز الطبيعي وأسطوانات الغاز، والغازات الناتجة عن التفاعلات الكيميائية، وحرائق ذات طبيعة خاصة: وهي الحرائق الناتجة عن احتكاك الآلات، الكهرباء، التفاعلات الكيميائية، وهي الناتجة عن التركيبات الكيميائية بالمعامل.

وتابع أنّ وسائل إطفاء تلك الحرائق يختلف، فلكل نوع من تلك الحرائق وسيلة للتعامل معها، فالنسبة للحرائق الصلبة يجرى التعامل معها وإطفاؤها بواسطه المياه فقط، وبالنسبة للحرائق السائلة باستخدام الوسائط الرغوية، والحرائق الغازية يجرى الإطفاء عن طريق الخنق استخدام ثاني أكسيد الكربون، وأما الحرائق ذات الطبيعة الخاصة فيتمّ التعامل معها بالمياه وثاني أكسيد الكربون.