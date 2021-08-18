مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء في «العلمين الجديدة» اليوم

يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، في مدينة العلمين الجديدة، بحضور أعضاء الحكومة، لمناقشة عدد من الملفات الهامة التي تعمل عليها الحكومة.

يأتي ذلك في إطار حرص مدبولي على المتابعة الدائمة والمستمرة لكل الملفات الرئيسية التي تعمل عليها الحكومة، في إطار جهود الدولة لتنفيذ برنامجها، والذي يهدف للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، وتحقيق التقدم في مجالات متعددة.

اجتماع مجلس الوزراء في مدينة العلمين الجديدة يتابع تطورات مواجهة كورونا

ومن المُقرر، أنَّ يتابع رئيس الوزراء خلال الاجتماع، مع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تطورات مواجهة فيروس كورونا المستجد، عقب ترؤوسه اجتماع اللجنة العليا لإدارة فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»، قبل أيام، بمشاركة 13 وزيراً، وعدد من المسئولين.

ويتابع رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، مستجدات توفير كميات من لقاحات فيروس كورونا المستجد، استعداداً لتطعيم كل العاملين بقطاع التعليم ما قبل الجامعي، فضلاً عن طلاب والعاملين بالجامعات والمعاهد العليا، شريطة أنَّ يكون الطلاب أكبر من 18 عاماً، نظراً للاشتراطات الطبية المعمول بها في إعطاء التطعيمات حالياً.

وتابع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، في اجتماع مجلس المحافظين، مساء أمس، تطورات استعدادات المحافظات بشأن تلقيح الفئات المستهدفة كأولوية، مع توجيهه للمحافظين بأهمية متابعة تطورات هذا الملف بإعتباره ضرورة.

رئيس الوزراء: لقاحات فيروس كورونا «درع ضد الخطر»

واعتبر رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع «عليا كورونا» السابق، أنَّ اللقاحات ستكون حصن أمان تجعلنا ندخل العام الدراسي الجديد دون قلق، مؤكّداً أنَّها «درع ضد الخطر».

مدبولي يتابع استعدادات تنسيق القبول في الجامعات 2021

في السياق ذاته، يتابع رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، أيضاً، استعدادات الجامعات المختلفة لتنسيق العام الجامعي 2021-2022، وذلك بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة 2021، صباح أمس، في مؤتمر صحفي مشترك حضره كلاً من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.