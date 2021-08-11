«إعلامي مجلس الوزراء»: لا نية لتصفية بنك الاستثمار القومي

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عدم صحة ما جرى تداوله عبر بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، حول اعتزام الدولة تصفية بنك الاستثمار القومي. وذكر المركز الإعلامي أنه تواصل مع بنك الاستثمار القومي، الذي نفى تلك الشائعة، مُؤكدًا أنه لا صحة لاتجاه الدولة لتصفية بنك الاستثمار القومي، مُشددًا على أنه جارِ العمل على تنفيذ خطة لإعادة هيكلة البنك تتماشى مع الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، وهي خطة وضعتها اللجنة المسؤولة عن إعادة الهيكلة تضم عددا من الخبراء والمتخصصين، بما يتوافق مع دوره ومتطلباته في المرحلة المقبلة، مع العمل على تنمية وتعظيم قيمة أصول البنك بما يمكنه من القيام بدوره المحوري في الاقتصاد القومي.

وأشار إلى أن المحاور الأساسية لخطة إعادة هيكلة البنك تتمركز في العمل على جدولة التزاماته وسدادها خلال الفترة المقبلة، وفق جدول زمني واضح ومتفق عليه، مع فض التشابكات المالية مع المؤسسات الحكومية، التي جرى إنجاز جزء منها بالفعل، وحصل البنك بمقتضاها على عدد من الأصول ذات القيمة العالية، بالإضافة إلى تعظيم العوائد من الاستثمارات القائمة.

وناشد المركز الإعلامي جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية؛ للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين أوساط الرأي العام.