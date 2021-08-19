مواعيد تسليم شقق «دار مصر» في مدينة العبور والأوراق المطلوبة

يبدأ جهاز تنمية مدينة العبور، تسليم 1176 وحدة سكنية «49 عمارة»، أكواد «211 – 311 – 421» بالمرحلة الثانية في مشروع دار مصر بمدينة العبور، يوم الأحد المقبل، وحتى يوم الخميس 28/10/2021.

الأوراق المطلوبة لاستلام وحدتك في شقق دار مصر

وقال المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، إنه على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك الإسكان والتعمير، فرع العبور «سوق العبور»، لسداد جميع المستحقات المالية على الوحدة، وإحضار خطاب موجه لجهاز المدينة يفيد بسداد جميع المستحقات المطلوبة، ثم التوجه لمقر جهاز المدينة لأخذ محضر الاستلام، ومعه المستندات الآتية:

صورة بطاقة الرقم القومي للمالك، وللزوج أو الزوجة.

أصل خطاب التسوية المالية من بنك التعمير والإسكان.

أصل حافظة الشيكات المعطاة من البنك، بالإضافة إلى صورة إيصال سداد «الوديعة، وآخر قسط».

مواعيد تسليم شقق دار مصر في مدينة العبور

ستسلم وحدات العمارة رقم 1، يوم الأحد 22/8/2021.

وحدات العمارة رقم 2، يوم الاثنين 23/8/2021.

وستسلم وحدات العمارة رقم 3، يوم الثلاثاء الموافق 24/8/2021.

بينما وحدات العمارة رقم 4، يوم الأربعاء 25/8/2021.

ومن المقرر أن تسلم وحدات العمارة رقم 5، يوم الخميس 26/8/2021.

وستسلم وحدات العمارة رقم 6، يوم الأحد الموافق 29/8/2021.

كما ستسلم وحدات العمارة رقم 7، يوم الاثنين 30/8/2021.

وحدات العمارة رقم 8، ستسلم يوم الثلاثاء 31/8/2021.

كما ستسلم وحدات العمارة رقم 19، يوم الأربعاء 1/ 9/2021.

ومن المقرر تسليم وحدات العمارة رقم 20، يوم الخميس 2/9/2021، وحدات العمارة رقم 21، يوم الأحد 5/9/2021.

ومن المنتظر تسليم وحدات العمارة رقم 22، يوم الاثنين 6/9/2021، ووحدات العمارة رقم 23، يوم الثلاثاء 7/9/2021.

وسيتم تسليم وحدات العمارة رقم 24، يوم الأربعاء 8/9/2021، ووحدات العمارة رقم 25، يوم الخميس 9/9/2021، ووحدات العمارة رقم 26، يوم الأحد 12/9/2021، ووحدات العمارة رقم 31، يوم الإثنين 13/9/2021.

وسيتم تسليم وحدات العمارة رقم 32، يوم الثلاثاء 14/9/2021، كما سيكون تسليم وحدات العمارة رقم 33، يوم الأربعاء 15/9/2021، ووحدات العمارة رقم 34، يوم الخميس 16/9/2021، ووحدات العمارة رقم 35، يوم الأحد 19/9/2021، ووحدات العمارة رقم 36، يوم الإثنين 20/9/2021.

وحدات العمارة رقم 37، سيتم تسليمها يوم الثلاثاء 21/9/2021، ووحدات العمارة رقم 39، يوم الأربعاء 22/9/2021، ووحدات العمارة رقم 40، يوم الخميس 23/9/2021.

ويستمر التسليم بالترتيب الرقمي يوما بعد يوم، حتى يكون آخر يوم في التسليم لوحدات العمارة رقم 126، والذي سيكون يوم الخميس الموافق 28/10/2021.