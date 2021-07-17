شقق مبادرة التمويل العقاري ضمن مشروعي دار مصر و«جنة»

أعلن البنك المركزي خلال الأيام القليلة الماضية عن التطبيق الرسمي لمبادرة التمويل العقاري الرئاسية، التي جاءت تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية لكل مواطن مصري، لتحقيق رغبته في امتلاك مسكن خاص به، وتستهدف مبادرة التمويل العقاري المواطنين محدودي ومتوسطي الدخل، بفائدة 3% متناقصة، وسداد لمدة تصل إلى 30 عامًا كحد أقصى.

وتزامنًا مع الإعلان الرسمي لمبادرة التمويل العقاري، تزايدت التساؤلات من قبل المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية، ضمن مبادرة التمويل العقاري، عبر محرك البحث العالمي الشهير«جوجل»، حول تفاصيل مبادرة التمويل العقاري، والمشروعات المستفادة من مبادرة التمويل العقاري.

شقق مبادرة التمويل العقاري ضمن مشروعي جنة ودار مصر

ويتساءل الكثير من المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية ضمن مبادرة التمويل العقاري، عن استفادة مشروعي جنة ودار مصر، من مبادرة التمويل العقاري، ووفقًا لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى، سيجرى طرح العديد من المشروعات المختلفة للإسكان الاجتماعى، والتي تتوافق مع شروط مبادرة التمويل العقاري الجديدة بفائدة 3%، وتقسيط لمدة 30 عامًا، على أن يكون مشروعا جنة ودار مصر، ضمن المشروعات التي تُطرح خلال الفترة المقبلة، والتي سيطبق عليها مبادرة التمويل العقاري.

وتعد المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية، سكن لكل المصريين، التي جرى إطلاقها نهاية العام الماضي، ضمن المشروعات السكنية التي ستشملها مبادرة التمويل العقاري.

ووفقًا لما صدر عن البنك المركزي، وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، بشأن أسعار الشقق ضمن مبادرة التمويل العقاري، فإن الحد الأقصى لسعر الوحدة بالنسبة لمحدودي الدخل 350 ألف جنيه، ويجرى دفع مقدم حجز 10%، أما بالنسبة لمتوسطي الدخل يجرى دفع 15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى.

أما بالنسبة للوحدات التي يزيد سعرها على 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه، يجرى دفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.