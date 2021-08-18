محافظ المنيا يوجه بتقديم الدعم والتسهيلات للمستثمرين الجادين

عقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اجتماعاً، اليوم، مع مجلس إدارة المنطقة الصناعية بالمنيا لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بدفع الاستثمار بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد النجار، السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة شدا إبراهيم، المدير التنفيذي للمنطقة الصناعية، وأعضاء مجلس إدارة المنطقة الصناعية، وعدد من المستثمرين، وممثلي هيئتي الإستثمار والتنمية الصناعية.

وأكد المحافظ، خلال الاجتماع، أن المحافظة تدعم المستثمر الجاد للتوسع في المشروعات الصناعية من أجل توفير فرص عمل لشباب المحافظة، مشدداً على تقديم كافة التسهيلات للمستثمر الجاد، وتوفير كافة الدعم لمشروعات الشباب وصغار المستثمرين، تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية ، حيث يمثل الاستثمار حجر الزاوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بإعتباره أحد العوامل الرئيسية والهامة لتحسين مستوى الإقتصاد وزيادة الناتج المحلي، وخلق فرص عمل حقيقية أمام الشباب لتحسين مستوى الدخل القومي ودفع عملية التنمية والبناء.

وطالب المحافظ، مجلس الإدارة بضرورة التسهيل بقدر المستطاع علي المستثمرين، والاهتمام بتشجيع الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة بما يتوافق مع استراتيجية مصر 2030، وتنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدعم الصناعة وتطوير المناطق الصناعية وتقديم كافة الخدمات للمستثمرين.

وأضاف المحافظ، أن الأجهزة التنفيذية بكل إداراتها ومستوياتها فى خدمة الاستثمار فى أى مكان، طالما يتسم المستثمر بالجدية، مؤكدا الحرص على تنمية وتطوير المناطق الصناعية بالمحافظة والنهوض بها لرفع معدلات التنمية وتوفير فرص عمل للشباب، كما تقدم الحكومة المساندة الكاملة لكافة المستثمرين وتعمل على تهيئة مناخ الأعمال وتطوير التشريعات اللازمة لتنمية وزيادة الاستثمارات، وتحسين مستوى دخل الفرد، ودفع عجلة العمل لإحداث التنمية المنشودة فى كافة القطاعات.