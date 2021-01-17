وجهي بتخصيص قطعة أرض لنا في المنطقة الصناعية بالمنيا يا وزيرة التجارة

نحن مجموعة من الشباب تقدمنا في عام 2017 للحصول على قطعة أرض في المنطقة الصناعية بمحافظة المنيا، لإقامة نشاط صناعي، وللأسف حتى الآن لم يتم التخصيص لنا.

والسيدة وزيرة الاستثمار السابقة حين اجتمعت بالمستثمرين في المنيا، عرضنا الموضوع عليها، وأمرت المهندس مجدي غازي رئيس هيئة التنمية الصناعية بالتخصيص الفوري، غير أنّ رئيس الهيئة رحل عن منصبه ثم جاءت أزمة كورونا فتوقف كل شيء.

يحدث هذا في الوقت الذي وجّه فيه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتشجيع الشباب ومشروعاتهم.

نناشد الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، بحث شكوانا والتوجيه بتخصيص قطعة الأرض لنا في أقرب وقت.

عن الشباب

محمد محمود علي