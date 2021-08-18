«رواد النيل»: تلقينا 70 طلب للانضمام لمبادرة تطوير صناعة الأثاث

أعلن مركز «رواد النيل»، تلقى 70 طلب من شركات أثاث صغيرة ومتوسطة للانضمام لبرنامج دعم صناعة الأثاث، وذلك بعد أقل من شهر على تدشين البرنامج، في يوليو 2021، التابع للبنك المركزى المصرى وجامعة النيل الأهلية بالتعاون مع المجلس التصديري لصناعة الأثاث.

ويأتي برنامج دعم وتطوير صناعة الأثاث في مصر ضمن برامج مراكز «رواد النيل»، لتنمية سلاسل القيمة المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية والمتخصصة في تقديم الدعم الفني والإداري والتقني للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال صناعة الأثاث المحلية.

الدورة الجديدة تضم 30 شركة محلية متخصصة في صناعة الاثاث

ويستمر البرنامج لمدة 6 شهور متصلة، حيث يضم في دورته الجديدة ما يقترب من 30 شركة محلية متخصصة في صناعة الأثاث من الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تقدم من خلال مراكز «رواد النيل» لتنمية سلاسل القيمة 8 برامج تاهيلية وتدريبية متخصصة في مجالات: التصميمات الحديثة ومتطلباتها - وإدارة الابتكار - ونقل التكنولوجيا - ومعايير الجودة - وكيفية التوافق مع متطلبات الجودة، فضلا عن التوافق مع متطلبات التجارة الإلكترونية والمواقع التسويقية المختلفة، وآليات التسويق الرقمي وفن صياغة المحتوي، مع كيفية إجراء بحوث السوق والدراسات للأسواق التصديرية المستهدفة.

وفي نهاية مدة التدريب سيكون لدي الشركات المشاركة الفرصة للتعرف علي حلول مبتكرة ومتخصصة في صناعة الأثاث، فضلا عن التوافق مع معايير الجودة العالمية والأنظمة التكنولوجية الحديثة التي تلائم متطلبات الأسواق الخارجية.

توطين الصناعة المصرية يحتاج لمنهجية في التعامل

وقال أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن توطين الصناعة المصرية يحتاج إلي منهجية في التعامل وليس مجرد منح حوافز للمنتجين أو تفضيل المنتج المحلي علي مثيله المستورد بل رفع جودة المنتج وتأهيلة للمنافسة العالمية، مضيفا أن ملف الصناعة يعد واحدا من الملفات الهامة لتحقيق أهداف التنمية الشاملة، قائلا: «بدون صناعة أو تكنولوجيا لن نستطيع تغير هيكل الاقتصاد القومي».

وأوضح القاضي، أن أحد أهم التحديات التي تواجة ملف التقدم الصناعي في مصر هو تاهيل رواد الأعمال الصناعيين سواء في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيدا بما تبذله الحكومة والمؤسسات الاقتصادية ومؤسسات المجتمع المدني من جهود كبيرة لتشجيع الصناعة المحلية ووضع أطر تنظيمية وتشريعات مختلفة لتوطينها وتعظيم أدائها في الاقتصاد القومي بهدف تحسين حياة المواطن.

يشار إلى أن المصرف المتحد يمتلك ثلاث مراكز لـ«رواد النيل»، بمحافظة الدقهلية لخدمة قطاع الدلتا وواحد بمحافظة المنيا لخدمة قطاع الصعيد بالإضافه إلى مركز جامعة النيل.

وعن شروط التقدم للاستفادة من برنامج دعم وتطوير صناعة الأثاث في مصر: أن يكون مجال عمل الشركة المتقدمة في مجال صناعة الأثاث أو أحد قطاعاته الفرعية. وأن تكون الشركات مصنفة بشركات صغيرة أو متوسطة وفقا لتعريف البنك المركزي المصري، وأن يكون للشركة المتقدمة سجل تجاري، وأن تكون مر علي تأسيسها أكثر من ثلاث سنوات.