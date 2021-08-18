" TLD ذا لاند ديفلوبرز" تطرح مشروعها التجارى "ارمونيا واك " للبيع بقلب العاصمة الإدارية الجديدة

أعلنت "TLD ذا لاند ديفلوبرز" للتطوير العقارى الشركة المتخصصة فى مجال الاستثمار وتطوير وادارة المشروعات السكنية والإدارية والتجارية الراقية عن إطلاق مشروعها التجارى "أرمونيا واك" للبيع، ويعد "أرمونيا واك" جزء من كمبوند أرمونيا السكنى أول مشروعات الشركة المتميزة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتبلغ المساحة البنائية لمشروع "أرمونيا واك" التجاري 18 الف متر مربع بحجم استثمارات تصل إلى 500 مليون جنيه مصرى، ومن المتوقع أن يتم البدء فى تسليم المرحلة الأولى منه فى يونيو 2024.

يتميز "ارمونيا واك" بموقع استيراتيجى متميز بقلب العاصمة الإدارية الجديدة، حيث يقع فى منطقة R7 بجوار الحى الدبلوماسى، والتى تعد من المناطق الحيوية الهامة بالعاصمة نظرًا لقربه من المحاور الرئيسية والطرق والأحياء داخل العاصمة الإدارية، وتتوافر به جميع الخدمات العامة والأنشطة التجارية ومحطات الوقود والمدارس والجامعات، وسيكون من أكثر الاحياء الراقية القادرة علي استيعاب كثافة سكانية عالية، ويتمتع المشروع بمفهوم جديد للتصميم يجمع بين الحداثة والمعاصرة وتتوافر به كافة متطلبات المدينة الذكية، كما تم تخطيطه بشكل يسمح بسهولة الحركة والتنقل لكافة رواد المشروع وخاصة كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة، حيث يتوافر بالمشروع 6 مصاعد كهربائية للركاب ومصعدين للخدمات وسلالم كهربائية متحركة لربط جميع طوابق المشروع ببعضها البعض.

كما توجد ساحة إنتظار للسيارات يمكنها إستيعاب 550 سيارة بين البدروم والطابق العلوى، فضلًا عن توفير أماكن مخصصة للصلاة ودورات مياه عالية الجودة، يما يضمن لأصحاب الأعمال والموظفين وزوار "أرمونيا واك" اكبر قدر من الراحة والخصوصية. وتعليقًا على ذلك، قال السيد أحمد الطيبى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة " TLD ذا لاند ديفلوبرز": "نسعى دائمًا لتقديم منتجات عقارية مختلفة تتوافر بها كل مقومات الحياة العصرية، مستعينين فى ذلك بما لدينا من خبرة واسعة تمتد لما يقرب من أربعين عامًا فى مجال السياحة والتطوير العقارى بأنشطته المختلفة (السكنية والتجارية والإدارية)، فضلًا عن خبرتنا الكبيرة مجال الأنشطة التجارية والأغذية والمشروبات، فنحن من اوائل الشركات التى نجحت فى استقطاب العلامات التجارية العالمية للعمل في مصر من خلال شركة Ra سبورت لاستيراد وتصدير الملابس الرياضية.

والتى تضم العديد من العلامات التجارية العالمية تصل إلى 13 علامة من بينها Adidas Timberland وLevi’s و Geox وغيرها من العلامات التجارية الراقية تعمل من خلال 120 متجر تجزئة حتى اليوم، إضافة إلى سلسلة المطاعم الفرنسية الشهيرة “Brioche Doree” والتي نقوم بتشغيلها كوكيل حصري لها فى مصر."

وأشار الطيبى إلى أن: "مشروع "ارمونيا واك" التجارى يعد نقلة نوعية كبيرة فى مجال انشاء المشروعات التجارية المتخصصة، وذلك لما يقدمه من قيمة مضافة للمنتجات العقارية التجارية فى مصر، فلقد حاولنا من خلال خبرتنا الممتدة بمجال التجزئة فى مصر والشرق الأوسط أن يكون هذا المشروع نموذج عقارى يحتذى به لما يتمتع به من مقومات وإمكانيات وعوامل الأمن والأمان ومتطلبات الصيانة واستخدام التكنولوجيا بما يجعله الوجهة المثالية لأصحاب الأعمال والمستثمرين وأيضا للزوار الذين يسعون للحصول على تجربة مختلفة".

فرصة ذهبية للشراكة بنسبة 50% مع " TLD ذا لاند ديفلوبرز" وضمان تأجير وحدتك لمدة 3 سنوات

ومن جانبه أشار السيد أشرف السافوري مدير المبيعات بشركة " TLD ذا لاند ديفلوبرز" إلى أن مشروع "أرمونيا واك" التجاري يعد فرصة ذهبية لكافة أصحاب الأعمال والمستثمرين الراغبين فى إستثمار اموالهم بمشروع متميز يوفر لهم كل سبل ومقومات النجاح الحقيقية ويتناسب مع ملائتهم المالية، وذلك من خلال ما توفره " TLD ذا لاند ديفلوبرز" من تيسرات لعملائها" وقال السافوري: "" نسعي لتوفير مزايا خاصة لعملائنا تمكنهم من تحقيق اعلي ربحية لمشروعاتهم وذلك من خلال تقديم انظمة مختلفة للحصول على الوحدات بالمشروع، حيث تتيح الشركة فرصة ذهبية لعملائها من خلال طرح مجموعة من وحدات البيع بالتجزئة والمطاعم والكافيهات بمشروعها التجارى "أرمونيا واك" للبيع للعملاء، والشراكة مع " TLD ذا لاند ديفلوبرز" بنسبة 50% من خلال شراء الوحدات التجارية المطروحة بمقدم 10% مع ضمان تأجير هذه الوحدات لمدة 3 سنوات، كما نوفر أيضًا إمكانية الإستئجار وحق الإنتفاع للمناطق المفتوحة بالطابق الأرضى العلوى والسفلى بالمشروع، واستئجار مخازن بالبدروم.

"مشروع "أرمونيا واك" هو بالفعل فرصة عظيمة للمستثمرين الذين يستهدفون تعظيم عوائدهم وأصحاب العلامات التجارية الذين يسعون للتوسع وتحقيق الريادة فى السوق المصرى، فالمشروع يوفر نموذجًا مغايرًا للمشروعات التجارية من حيث التصميم والخدمات الفريدة من نوعها التي يقدمها، فهو يتكون من خمسة مبان متصلة من خلال المستوي الأرضي بجميع المحلات التجارية، ويحتوي كل مبني على عدة طوابق فى المستوى الأرضى، ويوجد طابق أرضى سفلى وآخر علوي، وتتم خدمة جميع وحدات محلات البيع بالتجزئة داخل المشروع من خلال البدروم، وذلك لضمان عدم حدوث أي تزاحم او مشاكل بالمشروع.

ويوفر "أرمونيا واك" مساحات متنوعة للوحدات التجارية والإدارية والطبية مع مجموعة متكاملة من الخدمات: مطاعم وكافيهات وصالة للألعاب الرياضية ببنية تحتية متكاملة لتوفير بيئة صحية لكافة المتواجدين بالمشروع سواء من العاملين بالوحدات المختلفة أو الزائرين.يعتبر "أرمونيا واك" مثالًا حقيقيًا للمشروعات الذكية، فهو يعتمد على إستخدام احدث النظم التكنولوجية المعتمدة عالميًا فى التشغيل حيث يعمل بنظام إدارة المباني (BMS) وهو نظام إلكترونى للتحكم ومراقبة أنظمة التهوية وتنقيتها والإضاءة والطاقة والإطفاء وأنظمة الأمن، وايضًا مراقبة المناطق العامة بالمشروع، كما يتم تشغيل المشروع بنظام الدوائر التلفزيونية المغلقة، وذلك من خلال شركة متخصصة فى إدارة المنشآت والخدمات لضمان كفاءة الخدمات مع خفض التكاليف التشغيلية وتحسين مستوى الرقابة المالية وأعمال الصيانة والحفاظ على الأصول العقارية وبالتالى الإستثمارات الخاصة بها، وتتولى شركة إدارة المنشآت والخدمات إدارة المشروع بالكامل بما فى ذلك إدارة المخلفات، ونظام رى المساحات الخضراء وصيانتها، ونظافة الطرق، وصيانة ومتابعة خدمات السباكة والنجارة والكهرباء ونظم الأمن والسلامة.

يقع مشروع "أرمونيا واك" داخل مشروع "ارمونيا" السكنى بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث يمتد على مساحة 41 فدان، بإجمالي عدد وحدات يصل إلى 1700وحدة ويبلغ ارتفاع المباني بالمشروع أرضي و7 أدوار. يتضمن "أرمونيا" مجموعة متنوعة من المنشآت والخدمات الترفيهية تحيط بها المساحات الخضراء التي تمتد على أكثر من 80% من المساحة الإجمالية للمشروع مما يجعل السكان يشعرون أنهم يعيشون داخل حديقة كبيرة، ويجري حاليًا تنفيذ المشروع بمراحله المختلفة بإجمالى إستثمارات تقدر بنحو 3 مليار جنيه، وتم البدء في تنفيذ أعمال المرحلة الأولى خلال الربع الثالث من العام الماضي 2020، ومن المتوقع البدء فى تسليم المرحلة الأولى من المشروع فى 2023