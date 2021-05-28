«شعبة التطوير العقاري»: المشروعات القومية أنقذت القطاع من الانهيار

قال المهندس محمد كمال جبر الخبير العقاري وعضو شعبة التطوير العقاري، إن المشروعات القومية الكبرى التي طرحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال السنوات الأخيرة، تُعد صاحبة الفضل في إنقاذ القطاع العقاري بمصر، حيث وفرت فرص تشغيل كبيرة لكل المشروعات العقارية والسياحية، منذ تفشي أزمة فيروس كورونا، في الوقت الذي توقفت فيه عجلة الإنتاج في أغلب دول العالم.

وأضاف «جبر» أن القطاع العقاري في مصر، بدأ في مرحلة التعافي بشكل نهائي جراء التداعيات السلبية للعام الماضي، بسبب إدارة الدولة بكل الوزارات لتلك الأزمة بكفاءة عالية وروح وطنية، وتعاون كبير من جانب المستثمرين.

وأكد الخبير العقاري، أن الدولة المصرية أحرزت تقدمًا ملحوظًا في مسيرة التنمية على كل الأصعدة، بما يشمل رفع مستوى معيشة المواطنين، وتطبيق برنامج جاد للإصلاح الاقتصادي، يستهدف دعم دور القطاع الخاص في التنمية، وتحفيز إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، فضلًا عن المُضى قُدمًا بتحسين خدمات الإسكان، خاصة مشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط والمتميز.

وأضاف «جبر» أن الدولة المصرية عانت من ملف شائكة لعشرات السنين، وهو ملف تطوير المناطق العشوائية والمناطق غير الآمنة، والمناطق غير المخططة، من أجل توفير حياة كريمة لأهالينا بتلك المناطق.

وأكد الدكتور محمود العدل، عضو شعبة التطوير العقاري، أهمية سرعة إصدار اشتراطات مبادرة التمويل العقاري 2021، لتنشيط القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة، وإتاحة الفرصة لشريحة محدودي ومتوسطي الدخل، لامتلاك عقار بأسعار الإيجار حاليًا، مطالبًا أجهزة الدولة بالتوحد لنشر ثقافة التمويل العقاري لدى المواطنين بمختلف شرائحهم الاقتصادية والسكنية، وتعريف المواطن بمزايا التمويل العقاري ودوره في تسهيل الحصول على وحدة سكنية، والتخلص من المعلومات المغلوطة بشأن الحصول على وحدة بقيمة مضاعفة أعلى من قيمتها الحقيقية في حالة الحصول عليها بنظام التمويل العقاري.