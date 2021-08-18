«الكهرباء»: شركة شعاع تنجح في كشف سرقة التيار والتلاعب في عدادات مسبوقة الدفع

أعلن مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة نجاح شركة «شعاع» للخدمات العامة في خفض نسب الفقد بالشبكة القومية للكهرباء، من خلال المرور الدوري على جميع أنواع العدادات التقليدية مسبقة الدفع لكشف حيل تلاعب سارقي التيار بطرق غير مشروعة، إضافة إلى القضاء على قراءات العدادات الشاذة والوهمية، والتي أدت إلى إصدار فواتير استهلاك دون أخطاء.

«القراءة الموحد» قضي بنسبة كبيرة على مشاكل فواتيرالاستهلاك الخاطئة

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى أنه منذ إسناد مهمة مرور موظفي شركة شعاع بمتابعة استهلاك العداد مسبوق الدفع، ساهم في إنجاح منظومة الكهرباء والحد من أخطاء قراءات العدادات، وإصدار فواتير كهرباء تعبر عن الاستهلاك الفعلي للمشتركين بتفعيل «شعاع» برنامج القراءة الموحد، والذي قضى بنسبة كبيرة على مشاكل فواتيرالاستهلاك الخاطئة، لأنه يعتمد على إرسال قراءة العداد عبر البرنامج فور التقاط الصورة بواسطة الإنترنت، موضحًا وجود تنسيق تام بين شركة شعاع وشركات توزيع الكهرباء باستخدام برنامج القراءة الموحد وإرسالها «اون لاين» لإدارة الكهرباء التابع لها المشترك ليجرى إصدار الفاتورة بناء على القراءة الموجودة بالصورة.

تسجيل كافة البيانات الخاصة بالعداد مسبق الدفع منذ تركيبه وحتى اللحظة

وأشار المصدر إلى أن شركة شعاع بدأت في تطبيق «القارئ الضوئي» لمتابعة استهلاك العداد مسبوق الدفع، والذي يجرى من خلاله تسجيل كافة البيانات الخاصة بالعداد مسبق الدفع منذ تركيبه وحتى اللحظة التى يجرى الكشف عليه بشكل شهري، لافتًا إلى أنه جرى تطبيق البرنامج بعدد من شركات توزيع الكهرباء، وجار العمل على استكمالة بكافة شركات التوزيع الـ9 على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

حل مشاكل المشتركين الخاصة بقراءة العدادات خلال 24 ساعة

من جانبه، أكد مصدر مسؤول بشركة شعاع للخدمات، أن الشركة وفرت عدد من الآليات للتواصل مع جمهور المشتركين وحل شكواهم في أسرع وقت ممكن من خلال تلقي الشركة شكاوى واستفسارات المواطنين على رقم واتس (01120313831 ) على مدار اليوم، مشيرًا إلى أنه لا توجد شكوى يجرى إرسالها من جانب أي مواطن خاصة بقراءة عداد الكهرباء سواء التقليدي أو مسبق الدفع، و يستغرق حلها أكثر من 24 ساعة.