الكهرباء: نواجه جميع حيل التلاعب لسرقة التيار حتى بوضع كيس فوق العداد

أكد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تقوم بتفعيل كل الآليات لمواجهة جميع حيل محاولات سرقة التيار الكهربائي، التي يقوم بها بعض المتلاعبين بهدف سرقة التيار بطرق غير مشروعة، ومنها وضع كيس ملح فوق العداد أو أية طريقة أخرى للحفاظ على حق الدوله والمواطن.

رصد ومتابعة استهلاكات المشتركين وحملات مكثفة ضد من يحصلون على التيار بشكل غير شرعي

وأشار المصدر لـ«الوطن» إلى أن شركات التوزيع الـ9 على مستوى جميع المحافظات، تقوم بعملية رصد ومتابعة استهلاك المشتركين، إضافة إلى الحملات المكثفة للإدارة العامة لشرطة الكهرباء، ضد من يحصلون على التيار بشكل غير شرعي واتخاذ الإجراءات القانونيه ضدهم.

المرور على جميع العدادات لضبط حالات التلاعب

وقال المصدر، إن شركة شعاع للخدمات العامة المكلفة بقراءة العدادات، تقوم بالمرور على العدادات بأنواعها، سواء التقليدية القديمة أو مسبقة الدفع، لمتابعة الاستهلاكات وضبط حالات التلاعب.

فتح باب تلقي طلبات العدادات الكودية للقضاء علي حالات السرقة وحتى لا يقع المواطن تحت طائلة القانون

وأوضح المصدر، أن الوزارة قامت بفتح باب التقديم للعدادات الكوديه للمباني المخالفة للقضاء على حالات السرقة، حتى لا يقع المواطن تحت طائلة القانون، لافتا إلى أن المنصة الإلكترونية تلقت منذ تفعيلها في أول شهر يوليو من العام الماضي، ما يقرب من مليون و550 ألف طلب للتحول من نظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية.

4 طرق للإبلاغ عن سرقة التيار

ووجه المصدر حديثه للمواطن قائلا: «خد بالك.. فيه غرامات والقانون غلظ عقوبة سرقة التيار أو مخالفة شروط التعاقد»، لافتا إلى أن الوزارة حددت طرق الإبلاغ عن سرقات التيار الكهربائي، حفاظا على حق الدولة والمواطن من خلال الاتصال على الخط الساخن 121 والإبلاغ عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أو إرسال شكوى إلى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، وحماية المستهلك، إضافة إلى إبلاغ شركة التوزيع التابع لها المُبلغ عنه.