 أحمد جمال عن «أنت عجبانى»: «أغنية عاطفية دمها خفيف.. والبنات هتحبها»

طرحت شركة «مزيكا» أغنية جديدة للفنان أحمد جمال، على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» وجميع المتاجر الإلكترونية، بعنوان «أنت عجبانى»، وهى الأغنية الثامنة من أغنيات ألبومه الجديد.

وأكد أحمد جمال، في بيانٍ صحفي أنها «أغنية عاطفية، دمها خفيف تناسب جو الصيف، وهتحبها كل البنات.. وكمان ينفع يهديها كل شاب لحبيبته».

أحمد جمال يعيش قصة حب

وقال أحمد جمال: «أنا كمان ههديها إلى شخص ما قريبًا فى الوقت المناسب»، ما قد يعني أنه يعيش حالة حب، وهناك علاقة ارتباط فى الوقت الحالى إلا انه يتكتم التفاصيل.

أحمد جمال يجدد التعاون مع الشاعر أحمد سرور

أغنية «أنت عاجباني» هي اللقاء الثانى بين أحمد جمال وبين الشاعر أحمد سرور بعد نجاحهما فى أغنية «آخر ميعاد»، واللقاء الثانى بينه وبين الملحن أحمد العتباني، بعد نجاحهما في أغنية «نشيد العاشقين»، وأيضًا اللقاء الثاني بينه وبين الموزع الموسيقي محمد شفيق، بعد نجاحهما في أغنية «من غير مجاملة».

كلمات أغنية «انت عاجباني»

كلمات أغنية «أنت عاجباني» تقول: «انت عاجبانى في حاجات فيكي ليكي شداني، من مقابلة بقيتي وخداني طب قولي لي ده إيه، في كلام تاني عندي بس استنى ثواني، أي حد تاني في مكاني كان هينسى هيقول إيه، من غير كلام ومقدمات ولا ترتيبات، انتي غير كل البنات، فيكي لقيت مميزات».

أحمد جمال: «الذوق العام اتغير بشكل كبير»

وكان الفنان أحمد جمال، أبدى دهشته خلال حوار تليفزيوني له، من تغيير الذوق العام في السنوات الأخيرة، بنسبة تصل إلى 80% تقريبًا، وذلك حسب رؤيته، إذ يرى أنّ المهرجانات الشعبية قد سحبت البساط من الأغاني الشعبية والرومانسية كذلك، وباتت تُعيش حالة من المنافسة الشديدة.