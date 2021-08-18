أردوغان: تركيا مستعدة للوساطة بين إثيوبيا والسودان بشأن الحدود

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، استعداد تركيا للوساطة في فض النزاع بين السودان وإثيوبيا، حول منطقة الفشقة الحدودية.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بالعاصمة التركية أنقرة، قال أردوغان: تركيا على استعداد للمساهمة بكل الطرق لحل النزاع وديا بين السودان وإثيوبيا بشأن منطقة الفشقة، بما في ذلك الوساطة، وذلك حسبما نقل موقع روسيا اليوم عن وكالة الأناضول التركية.

من جهة أخرى، كشف أردوغان أن: جميع مدارس تنظيم غولن الإرهابي في إثيوبيا تم تسليمها إلى وقف المعارف التركي الأسبوع الماضي.