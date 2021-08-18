برامج احذرها على هاتفك منعا لاختراقه

يتحدث خبراء الأمن عبر الإنترنت دائما عن اختراق الهواتف وحسابات التطبيقات، حيث كشفوا عن أكثر العلامات دلالة، والأدلة الخفية التي يجب البحث عنها.

لا توجد طريقة لمعرفة ما إذا كان شخص ما يشاهد المعلومات التي نشرتها

قال بول بيشوف خبير الإنترنت لموقع the sun، إنه لا توجد طريقة لمعرفة ما إذا كان شخص ما يشاهد المعلومات التي نشرتها بشكل عام ، مثل الصور على Instagram - دون علمك ما لم يتفاعل مع مشاركاتك.

وأضاف أن الطريقة الوحيدة لتجنب ذلك هي الامتناع عن النشر أو جعل حساباتك خاصة، ويقوم مطاردو الإنترنت الأكثر جدية بتثبيت وإصابة جهاز ضحيتهم ببرامج ضارة يمكنها مراقبة المكالمات والنصوص وتصفح الويب.

وتظهر على هاتفك أو أجهزتك الأخرى أعراض إذا كانت هذه هي الحالة، وعادةً ما يجب كسر حماية أجهزة iPhone حتى تعمل أدوات الاختراق، لذا تحقق من وجود تطبيقات مثل Cydia وSBSettings التي يتم استخدامها بشكل متكرر مع الهواتف المخترقة.

البطارية التي تستنفد بسرعة علامات على وجود برامج ضارة

وأشار إلى أن يمكن أن تكون البطارية التي تستنفد بسرعة، والإشعارات غير المتوقعة، وأوقات بدء التشغيل أو إيقاف التشغيل البطيئة علامات على وجود برامج ضارة.

حيث يمكنك فرز التطبيقات حسب استنفاد البطارية أو الموارد المستخدمة على Android.

وعادةً ما يكون Stalkerware نشطًا تمامًا وسيظهر بالقرب من أعلى النتائج ، وغالبًا ما يكون تحت اسم مريب.

وقد ينتظرك الملاحقون على تطبيقات الدردشة التي تعرض الحالة الحالية للمستخدم (مثل النقطة الخضراء لـFacebook Messenger للمستخدمين النشطين)، لذا من الأفضل أن تقوم بتعطيلها أو اضبطها على إيقاف التشغيل دائمًا أو بعيدًا دائمًا.

ومن جانبه قال كريس هوك خبير الخصوصية لصحيفة The Sun: "قد ترى عددًا كبيرًا من النصوص أو رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل الأخرى من مطارد عبر الإنترنت، ويحدث هذا حتى بعد إخبار الشخص بعدم الاتصال بك مرة أخرى.

وقد يجبرك المخترق على الرد على رسائلهم من خلال التهديد بإيذاء أحبائهم ، أو حتى التهديد بإيذاء أنفسهم إذا لم ترد على مبادراتهم.

قد تلاحظ أيضًا أن المطارد يعلق أو «يعجب» بمعظم منشوراتك على مواقع التواصل الاجتماعي.

بينما سيعجب الأصدقاء والعائلة بالتأكيد منشوراتك، يعجب مطارد الإنترنت أو يعلق على ما يبدو وكأنه جميع مشاركاتك.

سيتتبعك المتتبعون عبر الإنترنت على وسائل التواصل الاجتماعي، وربما يتصلون بالأصدقاء أو العائلة للحصول على مزيد من المعلومات عنك.

قد ينشرون أيضًا شائعات لا أساس لها من الصحة إلى الأصدقاء والعائلة، ويسعون إلى إبعادك عن تلك المجموعات أو إهانتك عبر الإنترنت.

وقد يتظاهرون كما لو كنت على الإنترنت، في محاولة لجعل الأمر يبدو كما لو كنت أنت من تقوم بنشر مشاركات مسيئة.

لذلك عليك الحذر والتأكد من أن هاتفك غير مطارد أو مخترق ولا يحمل أي برامج ضارة.