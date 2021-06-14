نصائح تساعدك في التعرف على التطبيقات المزيفة على أنظمة iOS وAndroid

يوجد عدد كبير من التطبيقات على متجر «جوجل بلاي» Google Play ومتجر «آب ستور» App Store، لكن بعضها قد يكون ضارا بهاتفك وتتسبب في سرقة البيانات والمعلومات الشخصية.

وقال موقع BGR.in إنه وبالرغم من أن نظام التشغيل الخاص بأجهزة آبل آمنًا جدا ويحظر البرامج الضارة، إلا أن هناك عدد من البرامج قادرة على اختراق الأنظمة المحمية. فمع ارتفاع عدد مستخدمي الهواتف المحمولة، اتخذ عدد من مطوري البرامج الضارة والمزيفة هذه المنصات طعمًا سهلاً لخداع الأشخاص والقيام بعمليات احتيال تطبيقات الاستثمار المزيفة التي خدعت الكثير من الأشخاص.

وتتشابه التطبيقات المزيفة مع التطبيقات الشرعية، حيث يصعب التمييز بينها، ولكن لإنقاذ نفسك من الوقوع ضحية لمثل هذه الهجمات الضارة، يمكنك اتباع بعض النصائح البسيطة التي يمكن أن تساعدك في التعرف على التطبيقات المزيفة على أنظمة iOS و أندرويد Android.

كيفية التعرف على التطبيقات المزيفة على متجر GOOGLE PLAY ومتجر APPLE APP:

1- التحقق من اسم التطبيق والمطور الذي نشر التطبيق في متجر التطبيقات.

2- أثناء البحث عن التطبيقات، قد تصادف العديد من التطبيقات بأسماء متشابهة، حاول تحديد الأخطاء مثل الأخطاء الإملائية في الاسم والوصف.

3- تحقق من المراجعات والتقييمات وعدد التنزيلات للتطبيقات التي تريد تنزيلها إما في متجر Google Play أو Apple App Store.

4- انظر إلى تاريخ نشر التطبيق، عادةً ما يعرض التطبيق الحقيقي تاريخ «التحديث في».

5- يمكنك أيضًا التحقق من لقطات شاشة التطبيق، على سبيل المثال، ستمنحك الصياغات والصور الغريبة فكرة عادلة عما إذا كنت تثق في التطبيق أم لا.

6- هناك عامل مهم آخر يجب مراعاته وهو الأذونات التي يطلبها التطبيق، عادةً ما تطلب تطبيقات الجهات الخارجية إذنًا لجهات الاتصال والتخزين، إذا طلب أحد التطبيقات الوصول إلى الكاميرا والصوت وغير ذلك ، فمن الأفضل تجنب منح الإذن.

7- يمكنك زيارة موقع الويب الخاص بالمتجر في المتصفح والبحث عن خيار «الحصول على تطبيقنا»، الذي سيقودك إلى التطبيق المعني حيث ستتمكن من تنزيل التطبيق الأصلي.