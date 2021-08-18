قيادى فى «طالبان»: سنكشف كل قادتنا للعالم بـ«التدريج»

قال مسئول فى حركة طالبان إن قادة من الحركة سيجتمعون مع مسئولين فى الحكومة الأفغانية خلال اليومين المقبلين، وأضاف لوكالة «رويترز» أن أنس حقانى، القيادى الكبير فى الحركة، أحد زعماء «شبكة حقانى»، التقى الرئيس السابق حامد كرزاى، لإجراء محادثات، مشيراً إلى أن عبدالله عبدالله، مبعوث السلام فى الحكومة السابقة رافق «كرزاى» فى الاجتماع.

يشار إلى أن «شبكة حقانى» فصيل مهم فى طالبان، وواجهت الشبكة، التى تتمركز على الحدود مع باكستان، اتهامات فى السنوات الماضية بتنفيذ أعنف الهجمات، فيما أكد مسئول فى الحركة، أمس، أن «طالبان» ستشارك فى حوار سلمى مع مسئولى الحكومة الأفغانية السابقين لضمان شعورهم بالأمان، قائلاً إن قادة الحركة سيظهرون أنفسهم للعالم، على النقيض مما كان الحال عليه الوضع قبل 20 عاماً عندما كانوا يعيشون فى أماكن سرية.

وأضاف المسئول: «بالتدريج سيرى العالم كل قادتنا ولن يكون هناك تخفٍّ أو سرية»، وتابع أن الحركة أصدرت لأعضائها أوامر بعدم الاحتفال باجتياحهم الخاطف للبلاد، والذى أخذهم إلى العاصمة كابول، وأشار إلى أن على المدنيين أن يسلموا أسلحتهم وذخيرتهم. وتابع: «تعهدنا بعدم الانتقام من المعارضين واحترام حقوق النساء فى حكم مختلف لأفغانستان عما كان عليه قبل 20 عاماً».

وأظهر استطلاع لوكالة «رويترز إبسوس» تراجع التأييد للرئيس الأمريكى جو بايدن، وكشف أن 46% من الأمريكيين يوافقون على أداء الرئيس، الذى صُنف بأنه أسوأ من الرؤساء الثلاثة الآخرين الذين أشرفوا على أطول حرب خاضتها الولايات المتحدة. فيما يعد أدنى مستوى تم تسجيله فى استطلاعات الرأى الأسبوعية التى بدأت عندما تولى «بايدن» منصبه فى يناير.