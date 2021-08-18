البابا تواضروس: الله يحول كل الأشياء الحلوة والمرة في حياتنا إلى خير

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن كل الأشياء الحلوة والمرة في حياتنا، والأشياء الماضية والآتية والقريبة والبعيدة يحولها الله إلى خير، والله قادر على تسديد كل احتياجات الناس التي يطلبونها.

عظة عن الفرح

جاء ذلك في العظة الأسبوعية التي ألقاها البابا، من المقر البابوي، وبثها المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية على عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، اليوم الأربعاء، وتحدث فيها عن «الفرح»، متأملًا في رسالة «فيلبي» التي كتبها القديس بولس الرسول إلى أهل مدينة فيلبي.

وأوضح البابا، أن القديس بولس الرسول تحدث في هذه الرسالة عن الرضا والاكتفاء والقناعة، حيث إن الرسول نفسه تعلم أن يكون مكتفيًا ومتضعًا، ودرب نفسه على ذلك، والسر في ذلك هو وجود المسيح في قلبه، لأن هذا الوجود يعطي الإنسان الشبع في الحياة ويجعله يعيش بالأمانة ولا يمد يده على شيء يخص غيره.

تعلم الرضا والقناعة بالتدريب

وشدد على أن الإنسان يستطيع تعلم الرضا والقناعة بالتدريب، وطلب الحصول على قوة من المسيح نفسه، مشددًا على أن الثمار الجيدة في حياة الإنسان تظهر في هدوء وفي صمت، و«الكلام الكتير يضيع كل ثمر»، والهدوء والسلام يُظهر الثمر ولكن الضوضاء تضيع كل الثمار.

تهنئة إلى جميع المسيحيين

وأشار إلى أن بولس الرسول كتب هذه الرسالة عندما كان في السجن، وكان في ضيقة كبيرة ولكن الرسالة كان بها فرح كبير، مشددًا على أن قوة الله تصنع داخل الإنسان كل شيء، وقوة الله لا تفشل أبدًا، ووعود الله دائما صادقة، وعندما يؤكد في الإنجيل أنه سيقف إلى جوار الإنسان فهذا يعني أنه سيوفي بوعده، ومن ضمن الوعود أن «كُلَّ الأَشْيَاءِ تَعْمَلُ مَعًا لِلْخَيْرِ لِلَّذِينَ يُحِبُّونَ اللهَ، الَّذِينَ هُمْ مَدْعُوُّونَ حَسَبَ قَصْدِهِ».

وفي بداية العظة الأسبوعية، قدم البابا تواضروس الثاني، التهنئة إلى كل الأقباط بمناسبة عيد العذراء وعيد التجلي، المقرر أن تحتفل بهما الكنيسة خلال الأيام المقبلة.