الإعلامية أسماء مصطفى بعد إصابتها بالسرطان: «محدش بيشيل همك غير أهلك»

نشرت أسماء مصطفى، الإعلامية بقناة إكسترا نيوز، رسالة مؤثرة لجمهورها عبر حسابها الشخصي بموقع «فيس بوك»، بعد إصابتها بمرض السرطان.

وقالت أسماء مصطفى: «بستغرب شوية من حالة العشم الزايد اللي طبعا محدش يقدر ينكر إن الأصول والذوق بتقول إننا نراعي مشاعر الآخرين ونقدر ظروفهم ونقف جنبهم».

وأضافت: «متلوموش حد إنه ما فضلش حزين على فراق شخص قريب أو فضل يواسي عيلته ووقف حياته محدش بيعمل كده، وده مش معناه إن مفيش غلاوة ولا حب أو تقدير، بس ده حال الدنيا، الناس بتنشغل بحياتها وتدور على الفرح، محدش بيحب النكد».

وتابعت الإعلامية أسماء مصطفى: «محدش بيحس ولا يشيل همك غير أهلك اللي معاك تحت سقف واحد، عايشين معاك يوم بيوم، وشايفين وجعك، غير كده طبيعي كل واحد ينشغل بحياته، ومش هيفضل قاعد كل يوم يسأل عنك أو يجي يطبب عليك، متلوموش حد ودعوا الخلق للخالق، متطلبش من حد يوقف حياته علشان حد تاني، ولا تزعلوا من الأساس، اللي يقدرك ويراعيك من نفسه كتر خيره، واللي بيسأل من بعيد كتر خيره، واللي مبيسألش كتر خيره، أنا عن نفسي عمري ما بزعل ولا بلوم حد ودي نعمة».

واختتمت أسماء مصطفى: «سيبوا الناس تنبسط، محدش في الزمن ده هيدور يتعس أو ينكد على نفسه معاك، ولا حد هيفضل يشيل هم حد، العمر كله ربنا يسعد كل الناس ويهون على كل واحد همه وحزنه، ربنا العالم بحال العباد، وهو وحده اللي يقدر يصرف الكرب والهم والحزن».

وكانت أسماء مصطفى أعلنت في أبريل الماضي، عبر حسابها بموقع «فيس بوك»، عن إصابتها بمرض السرطان، موجهة تحذيرا للجمهور، بعدم تناول المسكنات إلا تحت إشراف الطبيب.