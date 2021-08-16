جمعية المؤلفين والملحنين تنعي الملحن محمد سعد: أثرى الحياة الغنائية

نعت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين «الساسيرو»، ببالغ الحزن الملحن محمد سعد، الذي وافته المنية منذ ساعات، بعد أن أثرى الحياة الغنائية والفنية بعشرات الأغنيات، عن عمر ناهز 53 عاما، بعد صراع مرير مع المرض.

العزاء لأسرة محمد سعد

تقدم مجلس الجمعية، برئاسة الدكتور مدحت العدل، نيابة عن الأعضاء بخالص العزاء لأسرة الفقيد داعين المولى عز وجل، أن يتغمد الفقيد برحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

محمد سعد من مواليد 1968

محمد سعد من مواليد عام 1968، قدم خلال مسيرته عدد من الأغنيات الشهيرة منها: «أخاصمك آه»، و«قول تاني كده»، و«سي السيد»، مع الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، و«سيد الغاليين» مع الفنان اللبناني راغب علامة، و«هيمانة» مع الفنانة اللبنانية إلين خلف، و«بحبك يا أمي» مع الفنان حمادة هلال، وأغنيتي «التجربة» و«زجزاج» مع الفنان محمد محي.