الرئيس الأمريكي: الفوضى كانت حتمية عقب انسحابنا من أفغانستان

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الأربعاء، أن حدوث فوضى في أفغانستان بعد سحب القوات الأمريكية منها كان «أمرًا حتميًا لا مفر منه».

وخلال الرد على سؤال في مقابلة مع شبكة تلفزيون «إيه بي سي»، عما إذا كان من الممكن أن يجرى الانسحاب بشكل أفضل، قال «بايدن»: «لا فكرة أنه كانت هناك طريقة للخروج على نحو ما، من دون أن تترتب على ذلك فوضى، لا أعرف كيف يحدث ذلك»، وفقًا لـ«سكاي نيوز».

وأقر الرئيس الأمريكي أن طالبان تسهل إجلاء الأمريكيين والأجانب من العاصمة كابول، لكن القوات الأمريكية تواجه «صعوبات» في إخراج المواطنين الأفغان الذين تعاونوا معها ويريدون الفرار من بلدهم، بعد سقوطه في أيدي الحركة المتشددة.

وأكد جو بايدن في المقابلة، أن «طالبان تتعاون، إنهم يسمحون للمواطنين والموظفين الأمريكيين ولموظفي السفارات بالخروج وما إلى ذلك، لكن نحن نواجه صعوبة أكبر في إخراج أولئك الذين ساعدونا عندما كنا هناك»، في إشارة إلى المواطنين الأفغان.

وأوضح «بايدن» أن قوات بلاده ستبقى في أفغانستان لحين إجلاء جميع مواطني الولايات المتحدة، حتى لو تطلب ذلك البقاء لما بعد موعد الانسحاب في 31 أغسطس الجاري، مشيرا إلى أنه «إذا ظل هناك مواطنون أمريكيون فسنبقى لحين إخراجهم جميعًا».

وعلى جانب آخر، أكد صندوق النقد الدولي، أمس الأربعاء، أن أفغانستان لن تكون قادرة على الوصول إلى موارده، وذلك في أعقاب سيطرة حركة طالبان على غالبية البلاد.

وأرجع متحدث باسم صندوق النقد الدولي، في بيان نقلته صحيفة الجارديان البريطانية، هذا القرار، إلى عدم الوضوح بشأن مدى الاعتراف بالحكومة الأفغانية بعد استيلاء حركة طالبان على كابول، مؤكدًا أن القرار يسترشد بآراء المجتمع الدولي، حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.