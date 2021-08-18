صندوق النقد الدولي يعلق التعامل مع أفغانستان بعد سيطرة طالبان 

أكد صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، أن أفغانستان لن تكون قادرة على الوصول إلى موارد الصندوق، وذلك في أعقاب سيطرة حركة طالبان على غالبية البلاد.

وأرجع متحدث باسم صندوق النقد الدولي، في بيان نقلته صحيفة الجارديان البريطانية، هذا القرار، إلى عدم الوضوح بشأن مدى الاعتراف بالحكومة الأفغانية بعد استيلاء حركة طالبان على كابول، مؤكدًا أن قرار صندوق النقد الدولي يسترشد بآراء المجتمع الدولي، حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

العالم يتعامل بحذر مع الأوضاع الجديدة بأفغانستان

وكانت حركة طالبان، أعلنت سيطرتها على معظم أنحاء أفغانستان الأحد الماضي، واعتبر ممثل المكتب السياسي لطالبان محمد نعيم أن: الحرب في أفغانستان انتهت، وسيتضح شكل الحكومة في المستقبل القريب.

وتبذل طالبان الآن، مساعي لتشكيل حكومة جديدة، في وقت يبدو فيه أن المجتمع الدولي يتعامل بحذر مع الأوضاع الجديدة في أفغانستان.