المتهم بقتل سيدة عين شمس: «جوزها عليه فلوس وبيهرب مني»

«جوزها عليه فلوس وهربان منى وهي بتحاول تبعده عني ولما طلبت منها الفلوس حاولت تطردني من البيت»، بهذه الكلمات اعترف الشاب الأربعينى المتهم بقتل سيدة فى منطقة عين شمس بالقاهرة خنقًا داخل منزلها وإلقاء جثمانها من الطابق الثامن لتضليل الشرطة بأن الوفاة بسبب الانتحار، حيث تمكن المتهم من الهروب من مسرح الجريمة قبل أن ينتبه إليه أحد من الجيران.

وبعد وصول جثمان المجني عليها «ريهام» 38 سنة إلى مشرحة زينهم تفجرت مفاجأة على يد الأطباء الشرعيين بأن الوفاة قتل عمد لأن الضحية تعرضت للقتل خنقًا قبل إلقاء الجثمان من الطابق الثامن.

أدلة الاتهام

وواجهت النيابة العامة المتهم بأدلة الاتهام وهى: رصد ظهوره في محيط منزل المجني عليها بعد وفاتها وكان يسير مسرعًا بعد سقوطها من الطابق الثامن، حيث أفاد المتهم أمام جهات التحقيق بأنه ذهب إلى منزل المجني عليها بغرض مقابلة زوجها لمطالبته بسداد مبلغ مالي 50 ألف جنيه، وجلس مع السيدة وتحدث معها عن ظروفه المادية الصعبة وأنه في حاجة ماسة للمبلغ وطلب منها أن تتصل بزوجها حتى يقابله لأنه لم يتمكن من الحديث معه في الهاتف بسبب رفضه الرد عليه، لكن السيدة رفضت قائلة :«معرفش حاجة عن جوزي واتفضل لحد ما يرجع».

نقاش محتدم

واحتدم النقاش بين المجنى عليها والشاب المتهم وقبض بيديه على رقبتها حتى توفيت، وعندها أسرع إلى التخلص من الجثمان وحمله وفتح شرفة المنزل وألقى به وفر هاربًا، وظل يراقب حركة المارة حتى نجح في الهروب من مسرح الجريمة قبل أن يضبطه الجيران، وخلال 48 ساعة نجح الفريق الأمني من القبض على المتهم وبمواجهته بأدلة الاتهام اعترف بتفاصيل الجريمة وأحيل إلى النيابة العامة التى قررت حبسه، بينما قرر قاضى المعارضات تجديد حبسه لمدة 15 يومًا بتهمة القتل العمد.