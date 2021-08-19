تفاصيل القرار الجمهوري بتعديل منحة المساعدة الأمريكية للحوكمة الاقتصادية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 138 لسنة 2021 بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحكومة الاقتصادية الشاملة الموقعة في القاهرة بتاريخ 9\9\2020، وذلك مع التحفظ على شرط التصديق.

ويقدر مبلغ المنحة بـ113 مليونا و575 ألف دولار إجمالي، يمثل أحد الدفعات لإجمالي المساهمة الإجمالية للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بواشنطن، ويكون اكتمال المساعدة 30 سبتمبر 2025 أو أي تاريخ آخر يتفق عليه الطرفان.

يهدف اتفاق المنحة المصرية _الأمريكية التركيز على الأنشطة التي تُعزز الشمولية والشفافية في نظم الحوكمة المصرية والمتمثلة في كل من الحوكمة الاقتصادية، والمحاكم الاقتصادية، وزيادة المساءلة وآليات المحاسبة للحد من الفساد، زيادة كفاءة المؤسسات العامة، الحد من العقبات التى تحول دون مشاركة المرأة والمجتمعات المهمشة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.

إعفاء المنحة المصرية الأمريكية من الضرائب

ووفقا للاتفاقية والتي جرى الموافقة عليها من قبل مجلس النواب في دور الانعقاد الأول تُعفى الاتفاقية كافة المساعدات من أي ضريبة مفروضة طبقا للقوانين السارية في جمهورية مصر العربية، وتدخل حيز النفاذ من تاريخ التوقيع عليها، على أن تستكمل جميع الإجراءات القانونية اللازمة للتصديق عليها بجمهورية مصر العربية.