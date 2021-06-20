ندوة حول مكافحة الفساد بالتعاون مع الرقابة الإدارية بجامعة أسيوط

أعلن الدكتور شحاته غريب نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب عن تنظيم اتحاد طلاب الجامعة بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية بأسيوط، ندوة ثقافية بعنوان «دور هيئة الرقابة الإدارية في مجال منع ومكافحة الفساد»، التي يحاضر خلالها اللواء أحمد شوقي منسي رئيس مكتب الرقابة الإدارية بأسيوط، يوم الثلاثاء الموافق 22 من يونيو الجاري في تمام الساعة 11 صباحاً بقاعة الدكتور محمد رأفت بالمبني الإداري بالجامعة.

وأشار الدكتور شحاته غريب، في تصريح صحفي، اليوم، إلى أن فعاليات الندوة تنطلق في إطار الاحتفال بمناسبة العيد السنوي لهيئة الرقابة الإدارية خلال شهر يونيو من كل عام تخليداً لذكري اعتبارها هيئة مستقلة، وتأكيداً علي دورها في مكافحة الفساد بكافة صوره مع اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة للوقاية من الفساد والحفاظ على المال العام والأموال المملوكة للدولة .

وأشاد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، بجهود أجهزة الرقابة الإدارية فى رصد كافة سبل الفساد المالي والإدارى ودورها الإيجابي في وضع الآليات التي تكفل محاربته وعدم تهاونها فى تحقيق النزاهة ومحاربة الفساد، لافتاً الي أهمية التعاون بين الجامعة والرقابة في توعية الطلاب بهذا الدور الهام الذي يسهم في تعزيز القيم الأخلاقية والوعي الوطني بين الطلاب ومنحهم القدرة علي تحمل المسئولية واتخاذ القرار، فى ظل ما توليه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية من اهتمام بالغ برصد صور الفساد وأشكاله المختلفة ووضع الضوابط الحاسمة لمواجهته , ومؤكداً في ذلك علي ترحيب الجامعة بشتي أنواع التعاون المثمر والبناء مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني بما يسمح بتكوين جيل متميز ينعكس دوره الإيجابي علي المجتمع.