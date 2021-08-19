بعد ساعات من طرحها.. أحمد كامل يتصدر تريند يوتيوب بـ«على عينى»

طرح الفنان أحمد كامل، أحدث أعماله الغنائية بعنوان «على عيني»، حيث تصدرت الأغنية الـ«تريند» بعد ساعات من طرحها عبر قناته الرسمية على «يوتيوب»، من خلال تحقيق مشاهدات تجاوزت النصف مليون مشاهدة فى 16 ساعة.

أغنية «علي عيني» للفنان أحمد كمال، من كلمات مصطفى ناصر، ألحان أحمد كامل، توزيع موسيقي، إسلام الأزرق، ومن إخراج عمر زكى.

بينما جاء في المركز الأول على قائمة «تريند يوتيوب»، أغنية «لو هتسيب» للفنان محمد حماقي، أما في المركز الثاني أغنية «يا سبايسي»، وفى المركز الثالث أحدث أغانى الفنان محمد رمضان «على الله».

أحمد كامل يطرح «علي عيني»

كلمات أغنية أحمد كامل «علي عيني»

أنا كداب.. أنا مانستشفضلت استنى واتاري حكايتنا اللي مستنتش ومهما بغني لغيابك وللنسيان رجوعك غنوة لسة في قلبي ماتغنتش

اشوفك فين .. وحشتيني غيابك مش وجع هيروح.. ده شوك ماشي في شراييني بقيت ماكرهش سيرة الموت عشان أنا مت فعلا لما نسيتيني

على عيني اشوفك جاية قدامي وابص بعيدعلى عيني تفوت بينا الليالي وتنتهي المواعيدعلى عيني اقول للناس.. حكاية وانتهت وخلاص وانا فـ سري بحبك تاني كل ما اقول هحب جديد

تعبت خلاص من التمثيل انا لا بخير ولا قلبي بقى عايش ومش بيميل بتوّه نفسي في الدنيا والاقيني بقول الصبح أنا كويس.. وأموت بالليل

طلعتي لسة ويايا ومانستكيش ولا هنسى .. ولا وجعي ده ليه نهاية فرحت اني بقيت مابكيش قصاد الناس واتاري دموعي نزلت مني جوايا

يشار إلى أن أعمال أحمد كامل الغنائية، حققت نجاح كبير خلال السنوات الأخيرة، حيث تجاوزت مشاهدات أغنية «مبقتش أخاف» 34 مليون مشاهدة عبر قناته الرسمية على «يوتيوب».