محمد رمضان يطرح كليبه الجديد «على الله» (فيديو)

طرح الفنان محمد رمضان، اليوم الأربعاء، كليبه الغنائي الجديد «على الله»، عبر صفحته الخاصة على موقع الفيديوهات الشهير «اليوتيوب»، وبمجرد طرح الأغنية تفاعل معها عدد كبير من الجمهور.

محمد رمضان بزي بدوي في كليبه الجديد

وظهر الفنان محمد رمضان فى كليب «على الله»، بزي بدوي وحوله عدد من أبناء القبائل البدوية، كما أنه صور في عدد من الأماكن الصحراوية، وحرص رمضان على أن يبدأ كليبه الغنائي بمشاهد من تجمع عدد من الجماهير البدو حوله لالتقاط مجموعة من الصور.

وكان الملفت فى الكليب كعادة «رمضان»، ظهوره فى أجزاء كبيرة من الكليب «عارى الصدر»، كما استعان فى الأغنية بعدة جمل من أغنيتة الشهيرة «مافيا» وأيضا قدم الرقصة الشهيرة بها.

كلمات أغنية على الله لمحمد رمضان

وتقول كلمات أغنية على الله:

علي الله

علي الله

انا ماشي فيها كدا علي الله

علي الله

علي الله

انا ماشي فيها كدا علي الله

احب اجيبها وهي طايره

اخش في الحيطه اوقعها

1 2 3 4 هاتلي شله وهسمعها

انتوا هلس خيش وقش

بضاعه بايظه

هنرجعها

انا الحقيقي دي الحقيقة عالمزيكا

لساني اطول من برج ايفل

حطيت عالوحش عديت الليفيل

انا كابوسك

Egyptian eagle انت شغلتي

لو مبسوط اخليك تتقفل

منا ماشي علي الله

علي الله

علي الله

انا ماشي فيها كدا علي الله

علي الله

علي الله

ملقتش منافس ليا قولت انافس نفسي

محدش بيملئ عيني دايما بشغل متشغلشي

مين فيكوا بيا محلمشي

مين فيكوا شافني مقلدش

بتفكر فيا متكدبشي

مين فيكوا جالي وماخسرش

انا صيتي عدي المانش

انا جامد مابرحمش

تيجي قصادي مابتبانش

اكبر ما فيكوا علقته بجانش

علي الله

علي الله

انا ماشي فيها كدا علي الله

علي الله

علي الله

انا ماشي فيها كدا علي الله

انا جيت عملت هنا في المجال ده طفره

اوفر فخامه وضع خاص والكاريزما طاغيه

المعجبين كتير انا احلل اي شفره

ثبات ومبدأ نيه صافيه

يلا نغني

مافيا

مافيا

مافيا

مافيا

انا مافيا

مافيا

مافيا

انا مافيا

علي الله

انا ماشي فيها كدا علي الله

علي الله

علي الله

انا ماشي فيها كدا علي الله

كله في كفه وانا في كفه

عن الكل انا فرقت

عشان مركز في طريقي عنهم

جيت انا وسبقت

اه جيت اقش وكل حاجة شوفتني

فـ انت اتفزعت قفلت اللعبة

وجيبت اخرها علي العرش

انا اتربعت انا الكومي

انا الولد واقف بطولي

قدامهم اأسد

ميهمنيش لو كنتوا عدد دمنا حامي

ماحنا ولاد بلد

علي الله

انا ماشي فيها كدا علي الله

علي الله

علي الله

انا ماشي فيها كدا علي الله.