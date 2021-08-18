محمد رمضان يطرح كليبه الجديد «على الله» (فيديو)
كتب:
بسمة شطا
04:43 م | الأربعاء 18 أغسطس 2021
محمد رمضان - أرشيفية
طرح الفنان محمد رمضان، اليوم الأربعاء، كليبه الغنائي الجديد «على الله»، عبر صفحته الخاصة على موقع الفيديوهات الشهير «اليوتيوب»، وبمجرد طرح الأغنية تفاعل معها عدد كبير من الجمهور.
محمد رمضان بزي بدوي في كليبه الجديد
وظهر الفنان محمد رمضان فى كليب «على الله»، بزي بدوي وحوله عدد من أبناء القبائل البدوية، كما أنه صور في عدد من الأماكن الصحراوية، وحرص رمضان على أن يبدأ كليبه الغنائي بمشاهد من تجمع عدد من الجماهير البدو حوله لالتقاط مجموعة من الصور.
وكان الملفت فى الكليب كعادة «رمضان»، ظهوره فى أجزاء كبيرة من الكليب «عارى الصدر»، كما استعان فى الأغنية بعدة جمل من أغنيتة الشهيرة «مافيا» وأيضا قدم الرقصة الشهيرة بها.
كلمات أغنية على الله لمحمد رمضان
وتقول كلمات أغنية على الله:
علي الله
علي الله
انا ماشي فيها كدا علي الله
علي الله
علي الله
انا ماشي فيها كدا علي الله
احب اجيبها وهي طايره
اخش في الحيطه اوقعها
1 2 3 4 هاتلي شله وهسمعها
انتوا هلس خيش وقش
بضاعه بايظه
هنرجعها
انا الحقيقي دي الحقيقة عالمزيكا
لساني اطول من برج ايفل
حطيت عالوحش عديت الليفيل
انا كابوسك
Egyptian eagle انت شغلتي
لو مبسوط اخليك تتقفل
منا ماشي علي الله
علي الله
علي الله
انا ماشي فيها كدا علي الله
علي الله
علي الله
ملقتش منافس ليا قولت انافس نفسي
محدش بيملئ عيني دايما بشغل متشغلشي
مين فيكوا بيا محلمشي
مين فيكوا شافني مقلدش
بتفكر فيا متكدبشي
مين فيكوا جالي وماخسرش
انا صيتي عدي المانش
انا جامد مابرحمش
تيجي قصادي مابتبانش
اكبر ما فيكوا علقته بجانش
علي الله
علي الله
انا ماشي فيها كدا علي الله
علي الله
علي الله
انا ماشي فيها كدا علي الله
انا جيت عملت هنا في المجال ده طفره
اوفر فخامه وضع خاص والكاريزما طاغيه
المعجبين كتير انا احلل اي شفره
ثبات ومبدأ نيه صافيه
يلا نغني
مافيا
مافيا
مافيا
مافيا
انا مافيا
مافيا
مافيا
انا مافيا
علي الله
انا ماشي فيها كدا علي الله
علي الله
علي الله
انا ماشي فيها كدا علي الله
كله في كفه وانا في كفه
عن الكل انا فرقت
عشان مركز في طريقي عنهم
جيت انا وسبقت
اه جيت اقش وكل حاجة شوفتني
فـ انت اتفزعت قفلت اللعبة
وجيبت اخرها علي العرش
انا اتربعت انا الكومي
انا الولد واقف بطولي
قدامهم اأسد
ميهمنيش لو كنتوا عدد دمنا حامي
ماحنا ولاد بلد
علي الله
انا ماشي فيها كدا علي الله
علي الله
علي الله
انا ماشي فيها كدا علي الله.