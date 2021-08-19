«الصناعات الغذائية» بالعاشر تبحث أزمة التراخيص مع الهيئات الحكومية

ناقشت لجنة الصناعات الغذائية بجمعية مستثمرى العاشر من رمضان خلال اجتماعها الشهرى الذى عٌقد مساء أمس الأربعاء برئاسة الأستاذ حسن الفندى، المشاكل وإجراءات التراخيص تسهيلًا على مستثمري القطاع، حيث استقبلت اللجنة: المهندسة رحاب عبد الله، مدير إدارة الآلات وتراخص الغلايات بمصلحة الرقابة الصناعية فرع الزقازيق، وأحمد إبراهيم، مدير إدارة التموين بالعاشر من رمضان، وبحضور العديد من شركات ومصانع القطاع الغذائى، وهيئة إدارة الجمعية، ممثلة فى هالة محمد صلاح الدين، مدير عام الجمعية، وراندا رفعت، مسؤول إدارى اللجنة الغذائية.

واستعرض أعضاء لجنة الصناعات الغذائية بعض المشكلات التى تواجههم، والتى من أهمها: تعدد جهات الولاية والرقابة على مصانع الغذاء، مطالبين بتوحيد المعايير والضوابط مع كل الجهات الرقابية بما يخدم القطاع الصناعى ويسهل عملية الإنتاج، وكذلك عدم تأخير إجراءات تراخيص الغلايات لأكثر من 15 يومًا.

وطالب حسن الفندى، عضو مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر ورئيس لجنة الصناعات الغذائية، جميع مصنعى الغذاء فى مصر بضرورة الالتزام بمعايير الجودة العالمية فى عملية التصنيع، مؤكدًا أن ذلك يأتى فى إطار خطة الدولة لتوفير الأمان الصحى للمواطن، مع ضرورة تشديد الرقابة على السوق الموازى ومصانع بير السلم التى تضر الصناعة الوطنية المرخصة.

ودعا "الفندى" مدير إدارة التموين بالعاشر بضرورة حضور اللجنة فى اجتماعها الشهرى لمناقشة كافة المشاكل التى تواجه الأعضاء وأصحاب المصانع ووضع حلول سريعة لها.

كما استقبلت اللجنة خلال الاجتماع ممثلين عن بنك مصر لعرض الخدمات المالية التى يقدمها البنك تسهيلًا على المستثمرين والمصانع وسبل التعاون فى هذا الصدد.

وأعلن حسن الفندى إعادة تشكيل هيئة مكتب لجنة الصناعات الغذائية بجمعية مستثمرى العاشر من رمضان خلال اجتماع الشهر القادم فى محاولة لضخ دماء جديدة تسهم فى توسيع الخدمات والنشاط وتقديم مزيد من الخدمات العامة للمستثمرين.