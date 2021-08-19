تفاصيل اعترافات طالب بقتل خفير في سوهاج: «شربت معاه الشاي وقتلته»

يجلس الخفير على كرسيه أمام باب المدرسة، يتناول «عيش حاف» وأحيانًا يغمسه في كوب من الشاي، وإذا بأحد الطلاب يقترب منه ولاحظ عليه شدة الجوع فعرض عليه شراء «الكشري» فوافقه، ذهب الطالب وبعد دقائق جاء بالطعام ليلتهمه «عم محمد بركات»؛ ولم يكن يعلم أن مصيره سينتهي بنهاية هذا الطبق، حيث أصيب بحالة إعياء شديدة، وسقط على الأرض؛ ليلقي حتفه بـ«أكل مسموم».

«محمد بركات.. راجل طيب وغلبان، وظروفه على قده، قلت له هجيب لك أكل، رحت جبت علبة كشرى، وحطيت له فيها سم فيران».. بهدوء، وبثبات، روى طالب يدعى «أ.ج» 19 سنة، تفاصيل مروعة حول قيامه، بقتل خفير مدرسة خاصة في منطقة البلينا بسوهاج؛ لسرقة ما يقرب من مليون جنيه من داخل المدرسة.

التخطيط للجريمة

يقول الطالب إنه ظل أياما وليالي يراقب المدرسة؛ للاستيلاء على الأموال التي جمعتها الإدارة كمصاريف من أولياء أمور الطلاب، وحاول مرات عديدة تجربة السرقة لكنه كان دائما ما يفشل، بسبب وجود كاميرات وخفير يحرس المدرسة؛ وفقًا لما ذكرته تحريات قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع.

عزمني على الشاي

وعقد المتهم العزم على التخلص من الخفير لتسهيل مهمته في سرقة المدرسة؛ لذا قرر الذهاب إليه: «هو يعرفنى كويس وعارف أهلي لأنهم شغالين فى المدرسة.. عزمني على شاي.. وكان جعان وبيغمس عيش حاف فى الشاى».

السم في الكشري

وأشار المتهم إلى أنه عرض عليه شراء الكشرى فوافق: «رحت جبت علبتين واشتريت سم فيران، وفرغته فى العلبة بتاعته»، لافتًا إلى أنه بعد دقائق أصيب بحالة إعياء شديدة، ثم سقط على الأرض يلفظ أنفاسه «وسبته يموت».

وتابع المتهم في اعترافاته أنه دخل المدرسة وقام بسرقة خزينة حديدية بداخلها 650 ألف جنيه و300 ألف جنيه من داخل درج خاصين بكاميرات المراقبة، و2 كيسة كمبيوتر.

تمت إحالة المتهم للنيابة، أمس الأربعاء، التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.