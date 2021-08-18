«حط السم في الكشري».. طالب سوهاج قتل خفير المدرسة وسرق مليون جنيه

كشف قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن، غموض مقتل حارس مدرسة بسوهاج، وسرقة نحو مليون جنيه، حيث تبين أن طالبا بالمدرسة قتله بسم فئران وضعه في علبة كشري وقدمها له.

بلاغ لمركز البلينا

وذكرت التحريات أنه تبلغ لمركز البلينا بأمن سوهاج، من مسؤول مدرسة خاصة باكتشافه (سرقة خزينة حديدية بداخلها 650 ألف جنيه، و300 ألف جنيه من داخل درج مكتب، وجهازي DVR خاصين بكاميرات المراقبة، و2 كيسة كمبيوتر) ومقتل حارس المدرسة.

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام، بمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن سوهاج، عن أن وراء ارتكاب الواقعة طالب بالمدرسة، وباستهدافه بمأمورية برئاسة القطاع أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأضاف أنه قام بشراء علبة كشري ووضع بها كمية من سم الفئران، وتوجه بها للمدرسة ونظراً لمعرفته بحارس المدرسة قام الأخير باستضافته، وقدم له المتهم علبة الكشري، وعقب تناولها حدثت له حالة إعياء، وتوفي على إثرها، واستولى المتهم على المسروقات وأرشد عنها أعلى سطح مسكنه.