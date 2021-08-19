الحكومة تنفي عقد امتحان دولي لطلاب «رابعة ابتدائي»

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، منذ قليل، شائعة متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي منسوبة لوزارة التربية والتعليم، تزعم عقد امتحان دولي لطلاب الصف الرابع الابتدائي خلال العام المقبل.

وقال المركز الإعلامي في بيان صادر اليوم، إنه تم التواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدة أنه لا صحة للمنشورات المتداولة والمنسوبة للوزارة، والتي تزعم عقد امتحان دولي لطلاب الصف الرابع الابتدائي خلال العام المقبل، وأن كافة المنشورات المتداولة مزيفة ولا أساس لها من الصحة، مُشيرة إلى أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، وأن نظام الامتحانات للصف الرابع الابتدائي كما هو، ولم يطرأ عليه أي تغيير.

كما أوضحت الوزارة أن أي قرارات أو معلومات تصدرها يتم الإعلان عنها بشكل رسمي عبر قنوات الاتصال الرسمية للوزارة سواء على الموقع الإلكتروني https://moe.gov.eg أو الصفحة الرسمية على «فيس بوك» https://m.facebook.com/egypt.moe، مُناشدة أولياء الأمور والطلاب استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة.