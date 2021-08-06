طارق شوقي عن تسريبات كتاب الصف الرابع الابتدائي: تضليل لأولياء الأمور

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على الصور المتداولة من المناهج الجديدة للصف الرابع الابتدائي، معتبرًا أنها شكل من أشكال التزوير وسرقة الملكية الفكرية وتضليل لأولياء الأمور.

وكتب «شوقي» عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك»: «علقت منذ قليل على الصور المتداولة من المناهج الجديدة للصف الرابع الابتدائي، وهي موجودة على روابط مزورة في أسفل الصفحات المتداولة».

وأوضح الوزير: «هذه الصور المتداولة من كتب خارجية لشركات غير مرخصة تسرق الملكية الفكرية من أجل الحصول على أموال أولياء الأمور، ولم ترخص من الوزارة، وما تنشره هو نسخ قديمة مزورة من المناهج من مراحل إعدادها المختلفة، وليس هذا هو كتاب الوزارة الجديد الذي تم إدخال تعديلات كبيرة عليه، وما يزال في مرحلة المراجعة».

وأضاف: «سوف تعلن الوزارة عن كل كتب الصف الرابع الابتدائي عند اكتمالها، وكل ما يتم نشره مسروق بالكامل، وقد تم إبلاغ المصنفات الفنية لتعقب الموقع وعدد من ناشري الكتب الخارجية وسارقي حقوق الملكية الفكرية».

وتابع: «تفخر الوزارة بمستوى الكتب الجديدة للصفوف الأولى، وخاصة الصف الرابع الابتدائي، وهي أكثر من هذا بكثير، ولكننا لن نقف صامتين أمام تغول بعض أصحاب مافيا الكتب الخارجية، وسنتعامل معهم بالقانون».