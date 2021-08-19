مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في تصادم 3 سيارات بـ«صحرواي قنا»

لقي شخص مصرعه، منذ قليل، فيما أصيب 4 آخرون في حادث تصادم سيارتين ملاكي مع سيارة ربع نقل على طريق غرب قنا الصحراوي.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين مدير أمن قنا، إخطارا يفيد بوقوع حادث مروري، بتصادم سيارتين ملاكي مع سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي أمام مدينة قنا.

وبحسب مرفق إسعاف قنا، فقد جرى نقل جثة الضحية و4 مصابين إلى مستشفى قنا العام بواسطة 3 سيارات إسعاف.

وانتقلت الأجهزة الأمنية ولجنة من مرور قنا إلى موقع الحادث، لكتابة تقرير واف عن أسبابه، ورفع آثار الحطام لتسير حركة المرور أمام المركبات في الاتجاهين الشمالي والجنوب للطريق.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولي التحقيقات.