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إصابة 3 أشخاص بينهم سودانيان في حادث مروري بقنا  

كتب:

رجب آدم
12:51 م | الإثنين 07 ديسمبر 2020
حادث

حادث

أصيب 3 أشخاص، اليوم، بينهم سودانيين اثنين، في انقلاب سيارة "ميكروباص" بطريق كمين العقب بقوص.

تلقي محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا بانقلاب سيارة "ميكروباص" بالطريق الصحراوي الشرقي بكمين العقب، فكلف الأجهزة الأمنية بالمتابعة، وبالانتقال تبين إصابة أحمد شوقي محمود، 30عامًا، مصري الجنسية، ومؤيد محمد أحمد، 28عامًا، سوداني، وأحمد الأمين علي، 28عامًا سوداني الجنسية، وجرى نقلهم إلى مستشفى الأقصر العام، وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

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