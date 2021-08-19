إحالة عاطل للجنايات قتل زوجة عمه وابنها حرقا في كفر الشيخ

قرر المحامي العام الأول لنيابة كفر الشيخ الكلية، إحالة عاطل، إلى الدائرة الثانية بمحكمة جنايات فوه، اليوم، بتهمة قتل زوجة عمه وابنها حرقا أثناء نومهما، بقرية الملاحين التابعة لمركز دسوق، وحددت محكمة استئناف طنطا، جلسة اليوم الأول من دور الدائرة الثانية بمحكمة جنايات فوه الموافق السبت 18 سبتمبر المقبل، لمحاكمة المتهم.

وكان رجال الشرطة بمركز شرطة دسوق، تلقوا بلاغا من« جمال.م.م»، 67 عاما، موظف بالمعاش، في 7 يناير الماضي، بنشوب حريق في منزله، أسفر عن وفاة زوجته «ميرفت محمود الملاح»، 50 عاما، وابنهما« أمجد جمال محمد الملاح»، 20 عاما، طالب بكلية التجارة، ورجح في بلاغه لرجال الشرطة، أن يكون سبب الحريق ماسا كهربائيا، ولم يتهم أحدا بالتسبب في وفاته.

« رائحة الجاز» كشفت جريمة القتل

وتبين من المعاينة وجود آثار حريق متكامل في جميع محتويات الغرفة مع وجود آثار دخان في جميع أنحاء الشقة، مع سلامة منافذها، وتفحم جثتي المجني عليهما، وبعد إجراء معاينة النيابة العامة أمرت بنقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام لتشريحهما لبيان سبب الوفاة.

وبعد إعادة المعاينة اشتبه رجال المباحث، في وجود آثار مادة بترولية، وبتكثيف المعاينة والتدقيق في فحص الغرفة التي شهدت واقعة الحريق، تبين فعليًا وجود «كيروسين»، في الغرفة.

وحرر عن ذلك المحضر رقم 89 إداري مركز دسوق، وتبين من تحقيقات رجال الشرطة، أن وراء الواقعة« نادر.م.ا»، 30 عاما، حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية، عاطل، ابن شقيق مقدم البلاغ، بدافع الانتقام من عمه، اعتقادا منه باستيلائه على ميراثه، وطرده من المخبز الذي كان يعمل فيه.

ضبط المتهم واعترافه بالجريمة

ألقي القبض على المتهم، وبسؤاله أقر بارتكابه الواقعة، وفق ما أسفرت عنه التحريات، وجهود رجال المباحث، وذلك من خلال عقده العزم على التخلص منهما انتقامًا من عمه، مستخدما في ذلك كميات من الكيروسين معبأة داخل جركن، وعصا حديدية تستخدم في التعدي على الآخرين، إذ باغتهما أثناء نومهما بتلك الأداة، وسكب عليهما المادة البترولية، وأشعل النيران في جسدهما، واكدت الأدلة الجنائية صدق كلامه بسبب رائحة المواد البترولية التي عثر عليها في الشقة.