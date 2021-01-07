«كان نفسه يومه يسبق يومها».. «دسوق» تودع «أم وابنها» توفيا في حريق

«وكأنهما رفضا أن يفارقا الحياة إلا معًا، أتت النيران على محتويات مسكنهما وتسببت في وفاة الأم وابنها، وسط حزن سرى بين أهالي القرية ودعوات صادقة من القلب بالرحمة والمغفرة»، هكذا كان مشهد اكتشاف مصرع أم وابنها داخل مسكنهما الكائن بقرية الملاحين بالإبراهيمية التابعة لمركز دسوق في محافظة كفر الشيخ.

عاشت الأم حياتها برفقة ابنها وتوفيا معاً في حريق شقتهما وفق المحضر الرسمي الذي حُرر بمركز شرطة دسوق، ليشيع الأهالي جثمانيهما في نعشين متجاورين.

« كانت بتحبه جداً وهو كان بيحبها ودايما بيقولها ربنا يجعل يومي قبل يومك، وهي كانت تردد نفس العبارة، لكنهما ماتا معاً، وكأن الله أراد لهما الحياة والموت معاً»، عبارات وصف بها أحد جيران المتوفية «ميرفت محمود الملاح»، 46 عامًا، ربة منزل، علاقتها بابنها أمجد جمال محمد الملاح، 18 عامًا.

أهالي القرية، شيعوا جثماني الأم والابن، في جنازة مهيبة، مساء أمس، وسط دموع سيدات وفتيات القرية، اللاتي أكدن أن الفقيدين كانا يحبان بعضهما البعض، وفارقا الحياة معاً، بسبب ماس كهربائي تسبب في حريق أتى على كافة محتويات المسكن.

واحتشد أهالي القرية، والقرى المجاورة لها، بمدخل القرية، انتظارًا لوصول الجثتين من مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، عقب الانتهاء من التشريح.

وكان المستشار يحي السقعان، رئيس نيابة دسوق، أمر بانتداب الطبيب الشرعي، لتشريح جثة ميرفت محمود الملاح، 46 عامًا، ربة منزل، وابنها أمجد جمال محمد الملاح، 18 عامًا، لبيان أسباب وفاتهما، والتصريح بدفن الجثتين عقب الانتهاء من عملية التشريح.

تعود التفاصيل عندما رصدت غرفة طوارئ الصحة في كفر الشيخ، مصرع ربة المنزل، وابنها، اختناقا في حريق شب بمسكنهما بقرية الملاحين، نتيجة ماس كهربائي من الدفاية.

جرى إبلاغ قوات الشرطة، وتبين من التحريات الأولية، أن حريق شب بسبب ماس كهربائي في المنزل، أدى لاختناق الأم وابنها، وحرر عن ذلك المحضر رقم 89 أداري مركز دسوق.