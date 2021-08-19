فرق طبية متنقلة لتطعيم العاملين بجامعة أسيوط وأسرهم بلقاح كورونا

أكد الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، استمرار إدارة الجامعة فى توفير بيئة صحية آمنة لكافة أفراد المجتمع الجامعي من خلال تسخير كافة إمكانيات الجامعة المتقدمة في المجال الطبي حفاظا على سلامتهم، والتشديد على الإجراءات التي اتخذتها إدارة الجامعة ضمن خطتها الاحترازية والوقائية من انتقال الأمراض والفيروسات المعدية ومنع انتشار فيروس كورونا بين أبناء الجامعة من خلال توفير اللقاح المضاد لفيروس كورونا بالتنسيق مع وزارة الصحة وتخصيص مقرات طبية داخل الجامعة لتسهيل إجراءات الحقن باللقاح.

نائب رئيس الجامعة تتفقد الفرق المتنقلة لتطعيم منتسبى الجامعة بلقاح كورونا

وتفقدت الدكتور مها غانم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مقر حملة الفرق المتنقلة لتطعيم كافة منتسبى الجامعة وأفراد أسرهم وذويهم ضد فيروس كورونا في يومها الأول بكليتي الصيدلة وكلية التربية والمقرر لها أن تجوب مختلف كليات الجامعة على مدار عدة أيام وفق جدول محدد.

رافق الحملة الدكتور أحمد عبد المولى، القائم بعمل كلية الصيدلة، والدكتور عادل رسمي عميد كلية التربية والدكتور محمود البدرى وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حسن محمد حويل وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة والدكتور ثابت عبد المنعم مدير مركز الدراسات والبحوث البيئية بجامعة أسيوط والدكتورة ماريان عجايبى مدير إدارة غرب الصحية بأسيوط.

وخلال جولتها وجهت الدكتورة مها غانم العاملين بضرورة التوعية بسرعة التوجه لمقر حملات التطعيم المخصصة لتلقى اللقاح وذلك حرصاً على سلامتهم وسلامة المحيطين داخل وخارج الجامعة لتقليل فرص الإصابة بالعدوى والحد من أعراضها واكتساب الجسم مناعة تجاهها.

تخصيص 10 فرق لتطعيم المنتسبين للجامعة باللقاح

وأشارت إلى تخصيص 10 فرق على أن تكون 5 فرق ثابتة تتواجد داخل المبنى الإداري بالجامعة بقاعة المناقشات والكليات التي تقع خارج محيط الحرم الجامعي وهي كلية الآداب والتربية النوعية والخدمة الاجتماعية بالإضافة إلى المستشفيات الجامعية .

وأشادت نائب رئيس الجامعة بالتعاون المثمر والفعال وكذلك الجهد المبذول والذي يتم بالتنسيق وزارة الصحة ومديرية الصحة بأسيوط تنفيذاً لاستراتيجية وخطة الدولة للحفاظ على سلامة الأفراد وتوفير بيئة صحية آمنة.

وفى سياق متصل أكد الدكتور ثابت عبد المنعم أن الهدف من الحملات الموسعة التي أطلقتها إدارة الجامعة لتطعيم الأفراد ضد فيروس كورنا منذ بداية الجائحة هو تطعيم كافة الأفراد، كما تسعى إدارة الجامعة في الوقت الراهن من خلال تلك الفرق المتنقلة لتطعيم جميع المنتسبين للجامعة وذويهم قبل بداية العام الدراسي الجديد على أن يتم أخذ الجرعة الأولى والثانية في نفس أماكن الحملة .

وأوضحت الدكتورة ماريان عجايبى أن الفرق المتنقلة من المقرر أن تتواجد بمختلف كليات الجامعة لتطعيم كافة أفراد المجتمع الجامعي وكذلك أسرهم وذويهم، موضحة أنه يتم التسجيل إلكترونيا ببطاقة القومي بعد الإجابة عن عدد من الأسئلة لمعرفة الحالة الصحية، وإذا ما كان المتلقي يعانى من أمراض مزمنة أو يعانى من الحساسية ضد أنواع معينة من اللقاح وأدوية معينة وأن المقرر أن يتم التطعيم بلقاح سينوفارم.