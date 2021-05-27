رئيس جامعة أسيوط: زيادة أعداد المترددين على مقر التطعيم بلقاح كورونا

أشاد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط بارتفاع عدد المترددين على المقرات الطبية المخصصة داخل مستشفيات أسيوط الجامعية من أجل تطعيم أبناء الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين باللقاح المضاد لفيروس كورونا داخل الجامعة والتى انطلقت الشهر الماضى لتوفير اللقاح داخل الجامعة بالتنسيق مع وزارة الصحة ولتيسير إجراءات الحقن اللقاح وتخفيف العبء عن المراكز الطبية التابعة لمديرية الصحة .

جاء ذلك خلال زيارة رئيس جامعة أسيوط، اليوم، لمقرات الحملة وذلك بحضور الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية ، والدكتور علاء عبد المنعم مدير المستشفى الجامعي الرئيسي ، والدكتور إيهاب عبد الراضى نائب مدير وحدة مكافحة العدوى ، والدكتور على عبد العليم رئيس الإدارة المركزية للشئون الطبية والعلاجية والدكتورة إحسان أبو عوف مدير الشئون الطبية والعلاجية ، و محمد فتحى مدير وحدة علاج أعضاء هيئة التدريس بالمستشفى الجامعى.

ولفت رئيس جامعة أسيوط إلى زيادة أعداد المترددين على مقرات الحملة والتى يتراوح عددهم يومياً من 150 إلى 175 من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والعمال وذلك بمقر الحملة المخصص لهم بوحدة علاج أعضاء هيئة التدريس ، كما يستقبل المقر الثاني والمخصص لتطعيم أفراد الأطقم الطبية ومتلقي الجرعة الثانية أعداد ما بين 60 و75 فرد يومياً وذلك على أيدي أطقم طبية مدربة وبإجراءات ميسرة وفريق عمل متخصص بقيادة الدكتورة هبه الله جمال راشد .

وأضاف الدكتور علاء عطية أن العمل اليومى يجرى على قدم وساق بالمقار الطبية لأعمال الوحدة والممتد يومياً من الساعة 9 صباحاً وحتى الواحدة ظهراً ، مشيراً إلى أن وحدة علاج أعضاء هيئة التدريس والقائمة على استقبال أعضاء هيئة التدريس والعاملين والمجهزة تحت إشراف الدكتور أحمد المنشاوي رئيس مجلس إدارة الوحدة تستقبل الراغب فى تلقى اللقاح حيث يتم تسجيل بياناته مباشرةً بها وتلقى اللقاح فى نفس اليوم ، إلى جانب استقبالها للأفراد المسجلين أسمائهم بالكليات وفق الموعد المحدد لهم .

وأشار الدكتور علاء عطية أن زيارة الدكتور طارق الجمال للمدينة الطبية تضمنت تفقده لسير العمل بالمقر الجديد لصيدلية المستشفى بجوار وحدة علاج أعضاء هيئة التدريس والتى تم تشغيلها منذ أكثر من أسبوعين لخدمة المترددين على المستشفى ومرضى العلاج الخاص وأعضاء هيئة التدريس والتى تشهد حالياً القيام بتعبئة العلاج الشهرى لكل عضو هيئة تدريس وصرفه فى الوحدة المخصصة له لتجنب حدوث تكدس فى مقر الصيدلية والحفاظ على مسافات التباعد ، مشيراً إلى ما أصدرته رئيس الجامعة من توجيهات خلال الزيارة بإضافة خدمة التوصيل للمنازل وذلك لتسهيل توصيل العلاج الشهري لأصحابه وهو ما سوف يتم الترتيب لتنفيذه