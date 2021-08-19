تراجع جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات اليوم

تراجع مؤشر "EGX 30" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 10904 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "EGX 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 2927 نقطة، وهبط مؤشر "EGX 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 3897 نقطة.

وهبط مؤشر "EGX 50" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 2419 نقطة، وانخفض مؤشر "EGX 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 13218 نقطة، وزاد مؤشر "EGX 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 4248 نقطة.