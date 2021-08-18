لليوم الثاني على التوالي.. مؤشر البورصة «الثلاثيني» يتراجع وحيدا

اختتمت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على تباين، حيث هبط المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» وحيدا للجلسة الثانية على التوالي بنسبة 0.27%، ليغلق عند مستوى 10907.96 نقطة مقارنة مع إغلاق الجلسة السابقة عند 10937.69 نقطة، وسط عمليات شراء عربية ومصرية.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.43%، مغلقا الجلسة عند مستوى 2932.42 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» 0.19%، لينهي التعاملات عند مستوى 3903.04 نقطة.

كما ارتفع المؤشر «متساوي الأوزان إيجي إكس 50» بنسبة 0.01%، مغلقا الجلسة عند 2420.2 نقطة، وفيما يخص قيم وأحجام التداولات بلغت قيم التداولات 3.562 مليار جنيه، من خلال التداول على 630.372 مليون سهم، من خلال تنفيذ 60.083 ألف صفقة.

وشهدت الجلسة التداول على 192 سهما، حيث ارتفع 65 سهما، فيما انخفض 95 أخرى، واستقر 32 سهما دون تغيير.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

وتصدر سهم «القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية» الارتفاعات بنسبة 9.98%، ليبلغ مستوى 14.54 جنيه، تلاه سهم «الشمس للإسكان والتعمير» بنسبة 9.88% عند سعر 10.79 جنيه، وحل بالمركز الثالث سهم «الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية» مرتفعًا بنحو 9.53%، بالغًا مستوى 8.62 جنيه.

الأسهم الأكثر انخفاضا

وجاء سهم «الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي» الأكثر انخفاضا، بنسبة 8.89% ليتراجع عند سعر 63.65 جنيه، تلاه سهم «الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية» بنسبة 7.95% عند مستوى 37.17 جنيه، وحلّ ثالثا سهم «العالمية للاستثمار والتنمية» بنسبة 7% متراجعًا عند مستوى 33.87 جنيه.

تعاملات المستثمرين

وفيما يخص تعاملات المستثمرين، خلال جلسة اليوم، اتجهت تعاملات العرب والمصريين للشراء بصافي 185.144 مليون جنيه للعرب، و466.773 مليون جنيه للمصريين، فيما اتجهت تعاملات الأجانب للبيع بصافي 651.9 مليون جنيه، واختتم رأس المال السوقي تعاملات اليوم، عند مستوى 720.554 مليار جنيه بمكاسب 405 ملايين جنيه.