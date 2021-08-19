تفاصيل حصول رئيس جامعة الفيوم السابق على جائزة عالمية في العلوم الأساسية

قال الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم السابق، والفائز بجائزة أفضل باحث عالمياً في العلوم الأساسية لعام 2020- 2021، وهي مقدمة من مؤسسة هندية، إن العلوم الأساسية تشمل كل العلوم التي تدرس في كليات العلوم مثل الكيمياء، الفيزياء، الجيولوجيا، والرياضيات.

تفاصيل الجائزة المقدمة من المؤسسة الهندية

وأضاف «جابر»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وبسنت الحسيني: «هذه الجائزة سنوية، وتقدمها مؤسسة هندية معروفة بعد مراجعة مجموعة من الملفات العلمية للعلماء، اعتمادًا على مدى مشاركتهم في المؤتمرات العلمية وعدد الأبحاث العلمية المنشورة في العام، والخبرات التدريسية والأكاديمية، وبالتالي يتم اختيار عدد كبير من الباحثين في المرحلة الأولى، ثم تتم التصفية، وتشكل لجنة لاختيار الباحثين في كل مجال من المجالات، حيث جرى التركيز في هذا العام على المجال الهندسي ومجال العلوم الأساسية والمجال الطبي».

وتابع رئيس جامعة الفيوم السابق أن تخصصه الأساسي هو العلوم، أما التخصص الدقيق فهو الجيولوجيا، والتخصص الأدق هو جيولوجيا المياه، إذ يعمل في مجال جيولوجيا المياه الأرضية –المياه الجوفية- وآليات الكشف عنها وتحديد كمياتها وكيفية استخراجها والاستفادة منها.

وأردف أنه يعمل في هذا المجال منذ 20 سنة واستطاع خلال هذه الفترة نشر مجموعة من الأبحاث المتخصصة في مؤتمرات دولية ومجلات عالمية، حيث تخصص في الجزء الخاص بدراسات المياه الجوفية في مناطق متعددة من مصر.

وأشار إلى أن معظم الأراضي التي يتم استصلاحها وتعتمد على المياه الجوفية، حيث توجد في طبقات الأرض السطحية فيما بالخزانات الجوفية، ويتم دراستها بشكل دقيق لتحديد الكميات التي يمكن استخراجها منها بشكل يومي، وبالتالي تحديد المساحات التي يمكن استصلاحها، كما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن تلعب دورًا قويًا في ملف الاستصلاح، وكان أحد هذه المشروعات تخصيص مساحة تقرب من 1000 فدان لكل جامعة من الجامعات المصرية في محافظة الوادي الجديد تعتمد فيها الزراعة بشكل أساسي على المياه الجوفية.