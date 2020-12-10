أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو - الكسو - ايسيسكو"، عن فتح باب الترشح لجائزة "اليونسكو - روسيا ميندليف الدولية" في العلوم الأساسية.

وتهدف الجائزة لدعم الامتياز في العلوم الأساسية في تخصصات "الكيمياء، والفيزياء، والرياضيات، والبيولوجيا"، حيث توفر الجائزة الأساس الذي يمكن من خلاله نشر المعرفة العلمية التي تُعد أساسية للنهوض بالابتكار والتنمية المستدامة وتطور المجتمعات البشرية، وتقديم المكافأة والتقدير للإنجازات العلمية من حيث التنمية والتعاون الدولي في العلوم الأساسية التي لها تأثير كبير على النطاق المحلي والعالمي.

وتمنح الجائزة سنويا لفائزين اثنين؛ لاكتشافاتهما وابتكاراتهما المتميزة في العلوم الأساسية ذات أثر عالمي أو اقليمي، وتبلغ قيمة الجائزة 500 ألف دولار "خمسمائة ألف دولار" تمنح 250 ألف دولار "مائتان وخمسون ألف دولار" لكل فائز مع ميدالية ذهبية ودبلوم لكل منهما.

شروط الحصول على الجائزة:

تمنح الجائزة للأعضاء عن الإنجازات العلمية المتميزة التي تؤدي لتحول اقتصادي واجتماعي مؤثر على التنمية على المستوى الإقليمي والعالمي، وذلك وفقا للقواعد التالية:-

تعليم العلوم الأساسية وتبسيطها للعامة. الامتياز في البحوث في المجالات التي تشملها العلوم الأساسية

التعاون الدولي أو الإقليمي في العلوم الأساسية.

مساهمات المرشح المتميزة أو إنجازاته في البحث والابتكار في مجال العلوم الأساسية التي تتجلى في إصدار المنشورات وتعليم العلوم الأساسية ونشرها.

التزام المرشح بالعلوم الأساسية وبخطة التنمية المستدامة 2030.

لا تمنح الجائزة لشخص أكثر من مرة.

لا يوجد سن محدد للتقدم للجائزة.

المستندات المطلوبة من المرشح:-

تقديم ملف الترشيح كامل باللغة الإنجليزية أو الفرنسية ويتضمن المستندات التالية:

يكتب المرشح فيما لا يزيد عن (500 كلمة)، تعريف بمدى إسهامه في تحقيق أهداف الجائزة

السيرة الذاتية (2-3 صفحات)، يجب على مقدم طلب الترشيح تضمين السيرة الذاتية أو قائمة المنشورات.

يجب إدراج أهم 20 منشوراً في المجلات التي تحتل الربع الأول والثاني بالترتيب حسب الأهمية مع ملخص يوضح أهميتها وأسباب جدواها وفقاً لمقدم طلب الترشيح فيما لا يزيد عن (50 كلمة).

قائمة بأهم براءات الاختراع بدءاً بأحدثها، بحد أقصى (2 صفحة).

ثلاثة رسائل توصية من علماء بارزين من خارج المؤسسة الأم للمرشح.

كما يجب أن يحدد المرشح، أثر الإنجازات التقنية أو المهنية الرئيسية ونتائج عمله فيما يلي:

المجتمع – التعاون العلمي الدولي – خطة التنمية المستدامة 2030 وأهدافها للتنمية المستدامة فيما لا يزيد عن (2000 كلمة).

وصف واضح ومحدد لإنجازات المرشح ونتائج العمل الذي يجعل المرشح مؤهلاً للحصول على الجائزة فيما لا يزيد عن (10 كلمات).

خطاب ترشيح من الجهة التي يعمل بها.

تقدم طلبات الحصول على الجائزة إلى اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، وذلك في موعد أقصاه 15 يناير 2021، ولن يلتفت إلى الطلبات المقدمة بعد ذلك الموعد أو الطلبات غير المقدمة من خلال اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، على أن يتم إرسال الأوراق المطلوبة على البريد الإلكتروني الخاص باللجنة الوطنية المصرية لليونسكو.