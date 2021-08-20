عناوين مراكز تأهيل الأشخاص ذوي الهمم بمحافظة الجيزة

دربت وزارة التضامن الاجتماعي العاملين بمكاتب تأهيل ذوي الهمم، لتطوير قدراتهم، مشيرة في تقرير لها، إلى أنه تم عمل قاعدة بيانات متكاملة لرصد أعداد ذوي الإعاقة، لافتة إلى أنه بنهاية 2021 سيجرى الانتهاء من ميكنة جميع خدمات الوزارة.

وأكدت الوزارة أن مكاتب تأهيل ذوي الهمم تعمل على إتاحة شهادات تأهيل ذوي الهمم، وبطاقات إثبات الشخص المعاق، وصرف أجهزة تعويضية، موضحة أن مكاتب التأهيل منتشرة على مستوى الجمهورية.

وترصد «الوطن» مكاتب التأهيل المنتشرة في الجيزة، وجميعها تابعة لجمعية التأهيل الاجتماعي بالمحافظة، كالتالي:

مكاتب التأهيل بمحافظة الجيزة

- مكتب تأهيل الجيزة بشارع محمد نصار، المتفرع من شارع الصناديلي.

- مكتب تأهيل شمال الجيزة المتواجد ببلوك 19 أمام مدينة العمال بإمبابة.

- مكتب تأهيل البدرشين، خلف مجلس مدينة البدرشين.

- مكتب تأهيل الصف المتواجد بمساكن عمر بن الخطاب في الصف.

- مكتب تأهيل بهرمس، المتواجد بالجلاتمة بهرمس.

- مكتب تأهيل مدينة 6 أكتوبر بالحي السادس، مجاورة 8 أمام وادي الملوك.

- مكتب تأهيل العياط، المتواجد بشارع شكري القوتلي.

- مكتب تأهيل أوسيم، الزبدية منزل محمد أبو العرب بأوسيم.

- مكتب تأهيل بولاق الدكرور، المتواجد بـ23 شارع عبدالظاهر الكيلاني من شارع الكوثر فيصل.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم تقديم العديد من الدعم لذوي الهمم، تمثلت في تقديم منح دراسية تصرف على مرحلتين في 18 جامعة مصرية، بقيمة 900 ألف جنيه، وتوفير 2000 سماعة لذوي الاحتياجات السمعية، كما يقدم دعما نقدياغ لمليون و100 ألف شخص من ذوي الإعاقة، بتكلفة تبلغ 5 مليارات جنيه مصري.