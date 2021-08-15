عناوين وأرقام مراكز تأهيل ذوي الإعاقة بمحافظة القاهرة

تعمل الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، على تقديم الخدمات للفئات الأولى بالرعاية ومن بينهم ذوي الهمم، حيث يتم رعاية وتأهيل ذوي الإعاقة من خلال مكاتب التأهيل المنتشرة بمختلف أنحاء الجمهورية، حيث تعمل مكاتب التأهيل على إتاحة شهادات تأهيل للمعاقين وبطاقات إثبات الشخص المعاق، وصرف أجهزة تعويضية، كما يتم تدريب المعاقين مهنياً ومساعدتهم في إيجاد فرص عمل لهم.

وأكدت «التضامن» أن مكاتب التأهيل منتشرة على مستوى الجمهورية، وترصد «الوطن» مكاتب التأهيل المنتشرة في محافظة القاهرة كالتالي:

مكاتب التأهيل بمحافظة القاهرة

- السيدة زينب والخليفة 1 شارع حلوان الزراعي - أبو الريش، والتابع لمؤسسة المستشفيات لرعاية وتأهيل المعوقين.

- وسط القاهرة 49 شارع شباب الوزير قسم الدرب الأحمر التابع لجمعية التأهيل الاجتماعي.

- مكتب تأهيل عابدين 1 شارع الترعة البولاقية خلف مجمع محاكم الجلاء، والتابع لجمعية الهلال الأحمر.

- مركز تأهيل شبرا الكائن بـ8 شارع إسكندر أرض الطويل أحمد حلمي بشبرا.

- مكتب تأهيل الوايلي الموجود بـ12 شارع القبيسي الظاهر.

- مكتب تأهيل الزيتون والمتواجد بمبنى مجمع الخدمات السكنية بالأميرية.

- مكتب تأهيل مصر الجديدة والمتواجد بآخر شارع الطيران بلوك 113 الحي السابع.

- مكتب تأهيل مصر القديمة المتواجد بـ2 شارع الدير خارطة الشيخ مبروك.

- مكتب تأهيل المرج والمتواجد 1 شارع الدمرداش كفر الشرفا بالمرج.

- مكتب تأهيل الجمعية المصرية للصم بـ21 شارع أبو بكر الصديق المحكمة مصر الجديدة.

- مكتب تأهيل منشأة ناصر المتواجدة بشارع 12 الكبارى منشأة ناصر.

- مكتب تأهيل المطرية والمتواجد 47 شارع جعفر وايلى المطرية.

- مكتب تأهيل حدائق القبة بـ851 شارع بورسعيد محطة مكاوى بحدائق القبة.

- مكتب تأهيل النور والأمل بشارع أبو بكر الصديق من المحكمة مصر الجديدة.

- مكتب تأهيل النزهة المتواجد بـ56 شارع محمد فريد جامع الفتح بالنزهة والتابعة لجمعية الفتح الخيرية .

- مكتب تأهيل التنمية الفكرية بـ30 شارع متحف المطرية .