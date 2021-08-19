انتحار شاب بسبب أزمة نفسية في حلوان.. قفز من الطابق الرابع

أنهى شاب حياته منتحرا بالقفز من شرفة منزل الأسرة بالطابق الرابع بدائرة قسم شرطة حلوان، وتم نقله إلى مستشفى التأمين الصحي إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة وتوفي في الحال، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وظروفها وملابساتها، واستدعاء أسرة الشاب المنتحر لسماع أقوالهم في الواقعة.

بداية الواقعة: أزمة نفسية

تلقى مأمور قسم شرطة حلوان إخطارا من مستشفى التأمين الصحي، بوفاة شاب متأثرا بإصاباته إثر سقوطه من أعلى، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة شاب يدعي «علي م م» في العقد الثالث من العمر، ومقيم بدائرة القسم، ويرتدي كامل ملابسه.

وبالفحص تبين إصابته بكسور في الجمجمة وأنحاء متفرقة من الجسم، وكشفت التحريات بأن الشاب يمر بأزمة نفسية منذ فترة، وبالأمس قرر الانتحار، وأثناء جلوسه في شقة أسرته قفز من بلكونة الشقة الكائنة في الطابق الرابع، وتم نقله إلى المستشفى للعلاج لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

انتحار طالبة بالقفز من الخامس بسبب رسوبها في الثانوية

وفي واقعة مختلفة، شهدت منطقة عزبة النخل بالمرج مساء أمس، انتحار طالبة بالقفز من الطابق الخامس بسبب رسوبها في الثانوية العامة، وتم نقلها إلى إحدى المستشفيات الخاصة للعلاج، لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة.

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنها تدعى «جيهان ح ع»، 18 عاما، ومقيمة في منطقة عزبة النخل، وأوضحت التحريات أنها عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة وبعد علمها برسوبها، دخلت في حالة نفسية سيئة، أسفرت عن قيامها بالانتحار بالقفز من بلكونة منزلها، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت التشريح لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.