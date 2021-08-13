انتداب الطب الشرعي لمناظرة جثة طالبة انتحرت بسبب عتاب والدتها على رسوبها

قررت نيابة العبور انتداب الطب الشرعي لمناظرة جثة طالبة جامعية، لقت مصرعها بعد إلقاء نفسها من الدور الخامس بمسكن أسرتها في منطقة إسكان الشباب بالعبور، نتيجة معاتبة والدتها لها على الرسوب في 6 مواد بالفرقة الثانية بكلية التجارة بجامعة بنها.

وقررت النيابة التصريح بالدفن عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية لجثة المتوفاة وسؤال أسرتها وطلب تحريات المباحث.

طالبة العبور المنتحرة أصيبت بنزيف بالمخ

وتبين من المعاينة الأولية لجثمان طالبة العبور المنتحرة أنها أصيبت بكسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلي بالمخ، مما أدى لوفاتها في الحال، إثر ارتطامها بالأرض بعد إلقاء نفسها من الدور الخامس، بعد تأثرها بمعاتبة والدتها لها على الرسوب في الدراسة الجامعية.

بلاغ لقسم العبور بانتحار طالبة العبور

كان اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من قسم شرطة العبور بورود بلاغ بقيام طالبة جامعية بإلقاء نفسها من شرفة مسكنها بالدور الخامس، وإصابتها بكسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلي بالمخ ووفاتها فور نقلها لمستشفى العبور التخصصي التابع لجامعة عين شمس.

وبالانتقال والفحص، تبين أن المتوفاة تدعى «أ ف م» 19 عاما، طالبة جامعية بالفرقة الثانية بكلية التجارة بجامعة بنها، وألقت نفسها من شرفة مسكنها بالدور الخامس وتوفيت في الحال.

والدة طالبة العبور تكشف تفاصيل انتحارها

وبمواجهة والدة طالبة العبور المنتحرة، أكدت أنها عاتبت ابنتها على الرسوب في الفرقة الثانية للكلية، حيث لم تنجح في تخطي 6 مواد دراسية، فقامت بمغافلتها وألقت بنفسها من نافذة الشقة من الدور الخامس لتسقط في الشارع وتصاب بكسر ونزيف في المخ وتتوفي الحال.