إقبال شبابي على التبرع بالبلازما بالمركز الأقليمي لنقل الدم في المنيا
كتب:
اسلام فهمي
02:08 م | الخميس 19 أغسطس 2021
شهد المركز الأقليمي لنقل الدم بالمنيا، إقبالا كبيرا من الشباب، اليوم، للتبرع بالبلازما، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية، لتصنيع وتحقيق الاكتفاء الذاتي من مشتقات تجميع البلازما.
حملة للتبرع بالدم داخل المركز الاقليمي بالمنيا
ونظم إتحاد شباب الجهورية الجديدة، حملة للتبرع بالدم داخل المركز الاقليمي بالمنيا، وقال الدكتور محمد مصطفي عضو الإتحاد، إن إتحاد شباب الجمهورية مظلة شبابية تجمع العديد من جهود الشباب لدفع مصرإلي الأمام، حيث يعمل الإتحاد على أكثر من محور لتوحيد هذه الجهود وتحقيق أهداف الدولة المصرية، معبرا عن سعادته باستجابة الكثير من الشباب لمبادرة التبرع بالبلازما.
وقال مؤمن حسين أحد الشباب المتبرع إنه شارك في الحملة من أجل إنقاذ حياة المرضي، مضيفا أنه لابد من مشاركة كافة أبناء الوطن لدعم تلك المبادرة النبيلة من أجل مصر.
بدء فعاليات المشروع القومي، لتجميع البلازما
وكان اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أعلن في منتصف شهر يوليو الماضي، عن بدء فعاليات المشروع القومي، لتجميع البلازما، بالمركز الإقليمي للدم بالمحافظة، والذي يعتبر الأول علي شمال الصعيد ضمن 6 مراكز تم اختيارهم لتجميع البلازما على مستوي الجمهورية، بطاقة 14 جهاز لفصل وتجميع البلازما، والذي سيساعد في إنقاذ العديد من حياة المرضي.
أكد المحافظ أن المشروع القومي لتجميع البلازما وتصنيع مشتقاتها، يأتي ضمن الإنجازات والتكليفات الرئاسية التي يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اهتمامًا كبيرًا لخدمة المنظومة الطبية، بهدف امتلاك مصر القدرة على الاكتفاء الذاتي في هذا المجال الحيوي الذي يرتبط بشكل مباشر بصحة وسلامة المواطنين.
المحافظ: التبرع بالبلازما أهم وأرقي المشاركات المجتمعية
وناشد المحافظ المواطنين، فوق سن 18 عاماً، بالتوجه، لبنك الدم، والمشاركة الفعالة في المشروع القومي للتبرع بالبلازما، كمتبرعين دائمين بالبلازما دوريا كل أسبوعين، وفقاً لإرشادات وزارة الصحة، مؤكداً أن التبرع بالبلازما، يعد من أهم وأرقي المشاركات المجتمعية والإنسانية، لتوفير الأدوية المشتقة من البلازما، لإنقاذ حياة المرضى.
من جانبه أوضح الدكتور أحمد أبو القاسم، مدير المركز الإقليمي للدم، أن المشروع يضم 14 جهاز لفصل وتجميع البلازما، من المتبرعين الشرفيين، مؤكداً أن التبرع بالبلازما له فوائد عديدة للمتبرع أهمها تنشيط النخاع العظمي لإنتاج خلايا دم جديدة، وتنشيط أجهزة الجسم المسؤولة عن تجديد بروتينات البلازما، بالإضافة إلى إجراء فحص دوري بالمجان للمتبرع، يشمل جميع الأمراض والفيروسات، للاطمئنان على صحته، مؤكداً أن المتبرع لا يتحمل أية أعباء مادية.