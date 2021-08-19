إقبال شبابي على التبرع بالبلازما بالمركز الأقليمي لنقل الدم في المنيا

شهد المركز الأقليمي لنقل الدم بالمنيا، إقبالا كبيرا من الشباب، اليوم، للتبرع بالبلازما، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية، لتصنيع وتحقيق الاكتفاء الذاتي من مشتقات تجميع البلازما.

حملة للتبرع بالدم داخل المركز الاقليمي بالمنيا

ونظم إتحاد شباب الجهورية الجديدة، حملة للتبرع بالدم داخل المركز الاقليمي بالمنيا، وقال الدكتور محمد مصطفي عضو الإتحاد، إن إتحاد شباب الجمهورية مظلة شبابية تجمع العديد من جهود الشباب لدفع مصرإلي الأمام، حيث يعمل الإتحاد على أكثر من محور لتوحيد هذه الجهود وتحقيق أهداف الدولة المصرية، معبرا عن سعادته باستجابة الكثير من الشباب لمبادرة التبرع بالبلازما.

وقال مؤمن حسين أحد الشباب المتبرع إنه شارك في الحملة من أجل إنقاذ حياة المرضي، مضيفا أنه لابد من مشاركة كافة أبناء الوطن لدعم تلك المبادرة النبيلة من أجل مصر.

بدء فعاليات المشروع القومي، لتجميع البلازما

وكان اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أعلن في منتصف شهر يوليو الماضي، عن بدء فعاليات المشروع القومي، لتجميع البلازما، بالمركز الإقليمي للدم بالمحافظة، والذي يعتبر الأول علي شمال الصعيد ضمن 6 مراكز تم اختيارهم لتجميع البلازما على مستوي الجمهورية، بطاقة 14 جهاز لفصل وتجميع البلازما، والذي سيساعد في إنقاذ العديد من حياة المرضي.

أكد المحافظ أن المشروع القومي لتجميع البلازما وتصنيع مشتقاتها، يأتي ضمن الإنجازات والتكليفات الرئاسية التي يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اهتمامًا كبيرًا لخدمة المنظومة الطبية، بهدف امتلاك مصر القدرة على الاكتفاء الذاتي في هذا المجال الحيوي الذي يرتبط بشكل مباشر بصحة وسلامة المواطنين.

المحافظ: التبرع بالبلازما أهم وأرقي المشاركات المجتمعية

وناشد المحافظ المواطنين، فوق سن 18 عاماً، بالتوجه، لبنك الدم، والمشاركة الفعالة في المشروع القومي للتبرع بالبلازما، كمتبرعين دائمين بالبلازما دوريا كل أسبوعين، وفقاً لإرشادات وزارة الصحة، مؤكداً أن التبرع بالبلازما، يعد من أهم وأرقي المشاركات المجتمعية والإنسانية، لتوفير الأدوية المشتقة من البلازما، لإنقاذ حياة المرضى.

من جانبه أوضح الدكتور أحمد أبو القاسم، مدير المركز الإقليمي للدم، أن المشروع يضم 14 جهاز لفصل وتجميع البلازما، من المتبرعين الشرفيين، مؤكداً أن التبرع بالبلازما له فوائد عديدة للمتبرع أهمها تنشيط النخاع العظمي لإنتاج خلايا دم جديدة، وتنشيط أجهزة الجسم المسؤولة عن تجديد بروتينات البلازما، بالإضافة إلى إجراء فحص دوري بالمجان للمتبرع، يشمل جميع الأمراض والفيروسات، للاطمئنان على صحته، مؤكداً أن المتبرع لا يتحمل أية أعباء مادية.